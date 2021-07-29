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Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin - Son Dakika

Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin

29.07.2021 15:30

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangında yüzlerce ev kullanılmaz hale geldi. Felaketi yaşayan şehirde bir çiftçinin hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüntüler gündem oldu. "Ölürsem bu videoyu izleyin" diyen çiftçinin hayvanlarına "Ne olur gitmeyin" yakarışları yürek parçaladı.

Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı.

3 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Yangın nedeniyle 3 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlçede bir köylünün yangının ortasında kalan hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı anlar günün en çok izlenenleri arasına girdi. "Ölürsem bu videoyu izleyin" diyen kişinin hayvanlarına adeta yalvardığı görüntüler yürekleri dağladı.

Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin

Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin - Son Dakika


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