"Çaresiz" hastalığa yakalanan çocukları için çırpınıyor - Son Dakika

"Çaresiz" hastalığa yakalanan çocukları için çırpınıyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Kadir Acar, genetik ve nörolojik bir hastalık olan "Huntington" teşhisi konulan biri 41, diğeri 40 yaşındaki engelli 2 çocuğunu hayatta tutmak adeta savaş veriyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Kadir Acar, genetik ve nörolojik bir hastalık olan "Huntington" teşhisi konulan biri 41, diğeri 40 yaşındaki engelli 2 çocuğunu hayatta tutmak adeta savaş veriyor.

Kadir Acar (75), 25 yıl önce Huntington hastalığı teşhisi konan eşini, 10 yıl önce kaybetti. Aradan geçen zamanda, çocuklarından fabrikada çalışan oğlu Fatih Acar ile ev hanımı Sibel Akçay'a da Huntington hastalığı teşhisi kondu.

Hastalığın ilerlemesi üzerine hareketleri kısıtlanan ve yatağa bağımlı hale gelen Fatih Acar ile Sibel Akçay, eş ve çocuklarından ayrılıp baba ocağına döndü.

Bir dönem emlakçılık yapan ve emekli olan Kadir Acar, kendisinde görülen KOAH hastalığına karşın, çocuklarıyla tek başına ilgileniyor.

- "Onlar benim her şeyim"

Baba Kadir Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin tedavisi için çalışma hayatı boyunca yaptığı tüm birikimleri kaybettiğini belirtti.

Çocuklarına teşhis konulduğunda buna inanamadığını aktaran Acar, "Yılladır çocuklarımı yaşatmak için çok mücadele veriyorum. Onlar benim her şeyim. Artık tıp çok gelişti benim en büyük isteğim çocuklarımın hastalığına bir tedavi bulunup onların yeniden sağlıklarına kavuşmaları. Artık yaşadığım maddi sıkıntılar nedeniyle onları İzmir'deki hastanelere gibi götürecek durumum kalmadı." ifadelerini kullandı.

Acar, yaşadığı her olumsuzluğa karşı hiçbir zaman umudunu yitirmediğini, her fırsatta evlatlarına iyi olup yeniden beraber sokağa çıkıp dolaşacaklarını söylediğini ifade etti.

"Son nefesime kadar..."

Yaşamını evlatlarına adadığını gözleri dolarak anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Babalık çok ağır ve sorumluluk gerektiren bir görev. Evlatlarımın tedavisi için bir şeyler yapmak istiyorum. Çırpınıyorum ama elimden bir şey gelmeyince bu beni çok üzüyor. Sabahlara kadar ağlıyorum. İki evladım gözümün önünde eriyor ve ben bir şey yapamıyorum. Çocuklarım, 'Baba bizi tedavi ettir.' diyorlar. Ellerinde cep telefonları doktor araştırıyorlar. Ben devlet büyüklerimden çocuklarıma sahip çıkmalarını istiyorum. Ben son nefesime kadar çocuklarıma sahip çıkmaya devam edeceğim. Onlar benim her şeyim."

Acar'ın kızı Sibel Akçay da her geçen gün hareket kabiliyetinin azaldığını belirterek, "Annemi de bu hastalıktan kaybettik. Babamız bizim her şeyimizle ilgileniyor. Ben ve ağabeyim de her geçen gün yatağa bağımlı hale geliyoruz. Tek başımıza yürürken zorlanıyoruz. Tedavi olup sağlığımıza kavuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapan Cihat Uzunköprü de Huntington hastalığının genetik geçişli bir hastalık olduğunu belirterek, "Hastalık 30 ila 50 yaşlar arasında görülür. Hastalarda yürürken dengesizlik, koordinasyon problemleri, kollar ve bacaklarda istemsiz hareketler ortaya çıkıyor. Hastada bir bunama hali oluyor. Hastalığın henüz tedavisi yok." sözlerine yer verdi.

Kemalpaşa, Genetik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:11 Kaynak: AA

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