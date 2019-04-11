Çaresiz İktidar, Yine 'Eşel Mobil'e Sarıldı

Ahmet Akın, "Denize düşen yılana sarılır misali, İktidar, eşel mobilden medet umuyor. Gelen zamlar kuruş kuruş Hazine'den karşılanacak. Geçici çözümle yük bir kez daha vatandaşın sırtında." dedi.

CHP'li Ahmet Akın, 24 Haziran seçimleri öncesi 2018 Mayıs ayında uygulamaya alınan ve Kasım ayında sonlandırılan eşel mobil sistemi ile 6 ayda 8.3 milyar lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'den karşılandığını hatırlattı. Pompa fiyatlarına yansıtılmayan ancak Hazine'nin gelirlerinden karşılanan akaryakıt zamlarının yine vatandaşın devlete verdiği vergilerle karşılanmasının zam furyası için kalıcı bir çözüm olamayacağını vurgulayan Ahmet Akın, "Şu anda uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ve kurdaki haraketlilik Türkiye'yi etkiliyor. Brent petrol, 80 dolara koşuyor. Aralık ayında 50 dolara kadar düşen Brent petrol, 70 dolarlık barajı aştı ve 71 doları gördü. Petroldeki her 10 dolarlık artış Türkiye'nin cari açığını en az 4.5 milyar dolar artırıyor. Bu koşullarda, İktidarın geçici değil kalıcı çözümler üretmesi ve vatandaşın sırtına yük bindirmek değil yükünü azaltacak icraatta bulunması gerekiyor" diye konuştu.

Ahmet Akın, bu yılın 9 Ocak - 10 Nisan tarihleri arasında benzinin 9 defa zamlandığını, son 3 ayda benzine gelen zammın 1 lira 50 kuruş olduğunu ifade etti. Ocak'ta 5 lira 93 kuruş olan benzinin bugün 7 lira 1 kuruş olduğunu belirten Ahmet Akın, "Ortalama 50 litrelik bir depoya sahip aracın deposu Ocak ayında 296 liraya dolarken bugün 355 liraya doluyor. Vatandaşımız artık deposunu doldurmuyor, deyim yerindeyse benzini koklatıyor" diyerek şöyle devam etti:

"İktidar enerjiyi yönetemiyor. Enerji tercihleri ve yatırımlarında bağımsız bir enerji politikası oluşturamamanın sancılarını tüm vatandaşlarımız çekiyor. İddia ettikleri gibi yerli ve milli bir enerji politikası yaratamayan, enerji üretimi ve arzını yönetemeyen, ithal kaynaklardan pahalı enerji tercihlerine yönelen, enerjiyi verimli kullanamayan, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretemeyen İktidar, bedelini her gün enerji fiyatlarına yansıtarak vatandaşımızın omuzlarına yük üstüne yük bindiriyor. Çare zam değil akılcı ve kalıcı çözüm üretmek."