Çaresiz kalan vatandaşlardan "Bu eve bir çare bulun" çağrısı - Son Dakika
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Çaresiz kalan vatandaşlardan "Bu eve bir çare bulun" çağrısı

03.06.2022 15:07
Çaresiz kalan vatandaşlardan "Bu eve bir çare bulun" çağrısı

Eskişehir'de Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde kullanıldığını iddia eden vatandaşlar duruma isyan ediyor.

Eskişehir'de Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde kullanıldığını iddia eden vatandaşlar duruma isyan ediyor.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Özbay Sokak üzerinde bulunan tek katlı ev kimliği belirsiz kişilerce kullanılanıyor. Gece saatlerinde sokağın güvensiz olduğunu belirten mahalle sakinleri ise evin için uyuşturucu madde kullanılmasına yarayan malzemelerin olduğunu belirtti. Bazı sokak sakinleri ise evin içine girerek olayı fotoğrafladı. Mahalle sakinleri yetkililerin, eve çözüm bulmasını ve kapatmasını istiyor. - ESKİŞEHİR

Çaresiz kalan vatandaşlardan Bu eve bir çare bulun çağrısı
Çaresiz kalan vatandaşlardan Bu eve bir çare bulun çağrısı
Çaresiz kalan vatandaşlardan Bu eve bir çare bulun çağrısı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaresiz kalan vatandaşlardan 'Bu eve bir çare bulun' çağrısı - Son Dakika

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