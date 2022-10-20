Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

20.10.2022 11:29
Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

Bursa'da ekmek almaya giderken para dolu bir çanta bulan vatandaş, soluğu karakolda aldı.

Bursa'da ekmek almaya giderken para dolu bir çanta bulan vatandaş, soluğu karakolda aldı. 4 ay önce altınları çalınan düşünceli adam, "Beni çaresiz bıraktılar, ben bırakmayacağım" dedi.

Bu sabah evinden ekmek almak için çıkan İsmail Day, Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde yürürken çanta buldu. Açtığı çantada nakit para olduğunu gören Day, hemen en yakın karakolun yolunu tuttu. Küçükbalıklı Polis Merkezine giderek çantayı veren Day, "4 ay önce benim altınlarımı çalarak bana o çaresizliği yaşattılar. Ben o çaresizliği başkalarına yaşatmayacağım" diye konuştu.

Kendisinin yaşadığı mağduriyeti başkalarına yaşatmak istemeyen Day, "Bu sabah ekmek almak için evden çıktım. Yol kenarında bir çanta olduğunu fark ettim. Daha sonra merak edip ne olduğuna baktım. 2 bin lira civarında bir para, kredi kartları ve kimlik kartı olduğunu gördüm. 4 ay önce benim altınlarımı çalıp kayıplara karıştılar. Beni çaresiz bıraktılar. Bu çaresizliği bildiğim için başkalarının çaresizliğine şahitlik yapmak istemedim. Bu yüzden çantayı karakola teslim etmek için buradayım" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yıllardır müşterilerinin unuttuğu kıyafetleri saklıyor! Değerleri binlerce lirayı buluyor Yıllardır müşterilerinin unuttuğu kıyafetleri saklıyor! Değerleri binlerce lirayı buluyor Amcasını kalbinden bıçakladı Amcasını kalbinden bıçakladı

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:34 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
16:34 Saçlarını kısacık kestiren Gülben Ergen, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:45 7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi mahkemede konuştu: Bu olayın mağdurları ben ve ailem
15:43 Trabzon'da bir şahıs, boşandığı eşinin evinde eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 17:57:37. #1.13#
SON DAKİKA: Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement