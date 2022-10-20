Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı: Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

Bursa'da ekmek almaya giderken para dolu bir çanta bulan vatandaş, soluğu karakolda aldı. 4 ay önce altınları çalınan düşünceli adam, "Beni çaresiz bıraktılar, ben bırakmayacağım" dedi.

Bu sabah evinden ekmek almak için çıkan İsmail Day, Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde yürürken çanta buldu. Açtığı çantada nakit para olduğunu gören Day, hemen en yakın karakolun yolunu tuttu. Küçükbalıklı Polis Merkezine giderek çantayı veren Day, "4 ay önce benim altınlarımı çalarak bana o çaresizliği yaşattılar. Ben o çaresizliği başkalarına yaşatmayacağım" diye konuştu.

Kendisinin yaşadığı mağduriyeti başkalarına yaşatmak istemeyen Day, "Bu sabah ekmek almak için evden çıktım. Yol kenarında bir çanta olduğunu fark ettim. Daha sonra merak edip ne olduğuna baktım. 2 bin lira civarında bir para, kredi kartları ve kimlik kartı olduğunu gördüm. 4 ay önce benim altınlarımı çalıp kayıplara karıştılar. Beni çaresiz bıraktılar. Bu çaresizliği bildiğim için başkalarının çaresizliğine şahitlik yapmak istemedim. Bu yüzden çantayı karakola teslim etmek için buradayım" şeklinde konuştu. - BURSA