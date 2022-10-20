Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı... Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti - Son Dakika
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Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı... Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

20.10.2022 19:31

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı.

Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı... Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti

4 ay önce altınları çalınan adam "Beni çaresiz bıraktılar, ben bırakmayacağım"

BURSA - Bursa'da ekmek almaya giderken para dolu bir çanta bulan vatandaş soluğu karakolda aldı. 4 ay önce altınları çalınan adam "Beni çaresiz bıraktılar, ben bırakmayacağım" dedi.

Bu sabah evinden ekmek almak için evinden çıkan İsmail Day, Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde yürürken çanta buldu. Açtığı çantada nakit para olduğunu gören Day, hemen en yakın karakolun yolunu tuttu. Küçükbalıklı Polis Merkezi'ne giderek çantayı veren Day, "4 ay önce benim altınlarımı çalarak bana o çaresizliği yaşattılar. Ben o çaresizliği başkalarına yaşatmayacağım" dedi.

Kendisinin yaşadığı mağduriyeti başkalarına yaşatmak istemeyen İsmail Day, "Bu sabah ekmek almak için evden çıktım. Yol kenarında bir çanta olduğu fark ettim. Daha sonra merak edip ne olduğuna baktım. 2 bin lira civarında bir para, kredi kartları ve kimlik kartı olduğunu gördüm. 4 ay önce benim altınlarımı çalıp kayıplara karıştılar. Beni çaresiz bıraktılar. Bu çaresizliği bildiğim için başkalarının çaresizliğine şahitlik yapmak istemedim. Bu yüzden çantayı karakola teslim etmek için buradayım" dedi.

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Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaresiz kaldı, çaresiz bırakmadı... Yolda bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti - Son Dakika

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