Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için... - Son Dakika

Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için...

6 saat önce

Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için korona virüsün bitmesini bekliyor Telef olan ineğine ağlarken gündem olan Sabiha nine şimdi korona virüsün bitmesini bekliyor Denizli'de telef olan ineğinin başında feryat ederken çekilen fotoğrafı...

Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için korona virüsün bitmesini bekliyor

Telef olan ineğine ağlarken gündem olan Sabiha nine şimdi korona virüsün bitmesini bekliyor

DENİZLİ - Denizli'de telef olan ineğinin başında feryat ederken çekilen fotoğrafı ile Türkiye'nin gündemine oturan 71 yaşındaki Sabiha Özel, kamu ve hayırseverlerin desteği ile alınan 6 inek ve 2 buzağısı ile özlediği dağlara ve bayırlara çıkmak için korona virüs tehdidinin geçmesini bekliyor.

5 Nisan 2019'da yaşanan olayda, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesinde yaşayan Sabiha Özel, otlatmak için meraya götürdüğü ineği bir anda uçurumdan düşerek telef oldu. Yaşlı kadın ise tek geçim kaynağı olan 'Sarıkız' isimli ineği telef olunca başına feryat edip, gözyaşı dökerken fotoğraf karelerine yansıdı. Özel'in çaresiz halini gören Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayırseverler harekete geçti ve Özel'e 6 inek aldı. Gözyaşları dinen Özel ardından mahalledeki tek göz odalı evinde çok sevdiği inekleri ile mutlu bir şekilde yaşamaya başladı. İneklerini adeta çocukları gibi seven ve bağlı olan Özel her gün dağ ve bayırlara çıkarak hayatına kaldığı yerden devam etti.

"Özel virüs tehlikesi bitince ilk işi olarak çok sevdiği inekleri ile dağ ve bayırlara gidecek"

Sabiha nine şimdilerde ise korona virüs nedeniyle o çok sevdiği dağ ve bayırlara gidemedi için mutsuz. Yaptığı haber ile kendisini Türkiye'nin gündemine oturtan İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin bir kez daha kapısını çaldığı Özel, 6 ineği ve 2 buzağısı ile bir kez daha görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında yaşı gereği evde kalması gereken Özel, sabırsızlıkla bir an önce virüs tehlikesinin geçmesini bekliyor. Özel virüs tehlikesi bitince ilk işi olarak çok sevdiği inekleri ile dağ ve bayırlara gideceğini söyledi.

"Hastalık bitince dışarıya çıkarım, dağlara giderim"

Dağları çok özlediğini ve virüs bitince atı ile birlikte inekleri ile tekrar dağlara gideceğini ifade ede Özel, "6 tane ineğim var. Birinin buzağı oldu. Bir tane daha olacak. 8 tane olacak erkeklerle beraber. Daha hiç bu ineklerden satmadım. İneklerimi hiç sevmez miyim? Melek var Dilek var. Çok seviyorum. Hepsini kendi canım gibi görüyorum. Kendim besleyip, bakıyorum. Virüsten dolayı dışarıya çıkmıyorum. İneklerin altını temizliyorum, sularını veriyorum. Kendi çayımı, yemeğimi yiyorum. Hiçbir tarafa gitmiyorum. Bir tek arka tarafa gidiyorum, domates fidanları ekmek için onlarla meşgul oluyorum. Şimdi hep evde kalıyorum. Hastalık bitince dışarıya çıkarım. Dağlara giderim. Eskisi gibi ineklerimle beraber dağa giderim akşam olduğu zaman inerim. Dağlara gitmeyi özledim. Her tarafında çiçekler açmıştır. Birde atım var virüs bitsin oralara gitmek istiyorum. Atı çektiğim zaman ineklerde alışkın olduğu için arkasından gelirler" diye konuştu.

"Allah'ım devletime, milletime zeval vermesin"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayırseverlere olan minnettarlığını bir kez daha dile getiren Özel, 1 yıldan bu yanan ineklerini satmadığını kaydetti. Onları çok sevdiğini ancak yem ihtiyacı başta olmak üzere diğer ihtiyaçları için ilerleyen dönemlerde birisini satmak zorunda kaldığını belirten Özel şunları söyledi:

"İneklerim olmadan duramam. Alışkınım ineklerime çok seviyorum. İneklerimi alacaklardı satmadım. Satmıyorum. İhtiyacım olduğu zaman ve bunlarında ihtiyaçları var. Samanların yemlerin paralarını ödeyeceğim. Mecbur o zaman birini ikisini satmak zorunda kalıyorum. Ama ortalık otlansın, biraz gelişsinler öyle satarım. Allah bana birini versin, onlara binin versin. Herkesten Allah razı olsun. Çok çok kazansınlar, çok çok yesinler. Allah'ım devletime, milletime zeval vermesin."

Öte yandan, Özel haber sonrası İHA ekibini ise el sallayıp, gülümseyerek uğurladı.

Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, inekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için...

Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:31 Kaynak: İHA

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