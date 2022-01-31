Çaresizlik, taşlarla ancak böyle güzel anlatılabilirdi! Jüri üyelerini ağlatan videoyu milyonlar izledi - Son Dakika

Katıldığı bir yarışma programında çakıl taşlarıyla Suriye'deki savaşın öyküsünü anlatan Suriyeli ressam ve heykeltraş Nizar Ali Badr'ın videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Uzun zamandır taş sanatıyla ilgilenen Badr, 35 yıldır her gün Lazkiye sahiline gidip, farklı şekillerde ve boyutlarda çakıl taşı topluyor. Yarışma programında da bu topladığı taşlarla eşsiz bir çalışmaya imza atan Badr, hem jüri üyeleri hem de stüdyodaki izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Jüri üyelerinden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Badr, daha önce verdiği bir röportajda neden böyle bir yolu tercih ettiği sorusuna "Çalışmalarını kaydedebileceğim bir fotoğraf makinem yoktu. Yaptıktan sonra biraz bakıyor, sonra yenisini yapmak için bozuyordum" yanıtını vermişti.