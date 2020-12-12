İp ve poşete dolanan Caretta Caretta'yı balıkçılar kurtardı - Son Dakika

İp ve poşete dolanan Caretta Caretta'yı balıkçılar kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde kenardan balık avlayan vatandaşlar ip ve naylon poşete dolanan Caretta Caretta deniz kaplumbağasını kurtararak tekrar denize bıraktı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesi liman mevkiinde kenardan balık avlayan Necati Özaçar ve Ekrem Korkmaz, kayaların arasında ip ve naylon poşetlere dolanmış bir Caretta Caretta deniz kaplumbağası gördü.

Datçalı vatandaşlar Caretta Caretta deniz kaplumbağasını dolandığı iplerden ve poşetlerden kurtarmak için kayalıklardan aşağıya inerek ip ve naylon poşetlerden kurtardı. Amatör balıkçılar tarafından kurtarılan Caretta üzerine dolanan ip ve poşetler temizlendikten sonra tekrar denize bırakıldı.

Amatör balıkçı Ekrem Korkmaz tarafından denize bırakılan Caretta Caretta hızla uzaklaşarak denizde gözlerden kayboldu.