Caretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı - Son Dakika

Caretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı

Ekolojik Araştırmalar Derneğince (EKAD) Antalya'da marka takılan caretta caretta, 21 yıl sonra aynı kumsala yumurta bıraktı.

Ekolojik Araştırmalar Derneğince (EKAD) Antalya'da marka takılan caretta caretta, 21 yıl sonra aynı kumsala yumurta bıraktı.

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Akdeniz havzasında en büyük caretta caretta yuvalama alanlarından birine sahip Belek Turizm Bölgesi'nde 22 yıl önce başlatılan proje kapsamında, nesli tükenme tehdidi altında bulunan deniz kaplumbağaları için her sene akademisyen ve gönüllü öğrencilerin katılımıyla "yaşam nöbeti" tutuluyor.

EKAD Başkanı Ali Fuat Canbolat başkanlığında hazırlanan "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında bu yıl da Belek'e gelen akademisyenler, 21 yıl önce "TR-A 0060" numaralı marka taktıkları caretta carettanın yeniden aynı sahile yumurta bıraktığını tespit etti.

Canbolat, gazetecilere, bu durumun kendisini şaşırttığını söyledi.

Daha önce markaladıkları caretta carettaların en geç 6-7 yıl arayla sahile geldiğini anlatan Canbolat, "Ergin bir dişinin 20 yıl aradan sonra aynı kumsala gelmesi bizi çok mutlu etti. Tahmini 40 yaş üstü bir birey. Bu kadar yıl yaşaması, sağlıklı bir şekilde buraya gelerek yumurta bırakması carettaların geleceği adına bizi daha da umutlandırdı." diye konuştu.

Sahile yumurta bırakan yaklaşık 3 bin caretta carettayı markaladıklarını belirten Canbolat, onların her yıl sahile yeniden yumurta bırakıp bırakmadığını takip ettiklerini bildirdi.

Akdeniz, Antalya, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Caretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı - Son Dakika
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