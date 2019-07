Caretta caretta kafeslerini çöplük zanneden var

NESLİ tehlike altındaki caretta caretta'ların en önemli yuva sahası olan Antalya 'nın Mavikent sahilinde, kamış ve ağaç dallarıyla işaretlenen yuvaların bazılarında, gönüllülerin elinde kalan az sayıdaki kafes kullanılıyor. Duyarsız kişiler ise gece içtikleri alkollü ya da gazlı içeceklerin şişelerini, çöplük sandıkları kafeslere atıyor. Kumluca ilçesi sınırlarındaki Mavikent sahili ile Finike 'nin Finkum sahili arasındaki 14 kilometrelik kumsalda, bu yıl ilk defa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün öncülüğünde, örnek koruma çalışması başlatıldı. Çıralı 'dan örnek alınan ve Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu'nca desteklenen deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik projede Kumluca Belediyesi , Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Sınav Koleji ve Şahin Paradise Hotel ve gönüllüler yer alıyor.KORUMA SAHASI 9 KİLOMETREÇıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, caretta caretta'ların yanı sıra yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan sahilde, geçen yıllarda, Çanakkale Üniversitesi'nce bilimsel çalışmalar yapıldığını söyledi. Elginöz, "Bu yıla kadar kapsamlı bir koruma çalışması organize edilmemişti. Bu yıl maalesef hiç çalışma olmadığı için de bölgedeki gönüllüler ve kamu kurumları DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü öncülüğünde proje başlatıldı. Mavikent Siteler, Mavikent ve Kumluca Obalar ile Finkum'a kadar olan 9 kilometrelik alanda gönüllüler sabah ve akşam yuva saptamaları ve koruma çalışmaları yapıyor" diye konuştu.YUVA SAYISI 500'Ü AŞTIBu yıl ilk yuvanın 20 Mayıs'ta oluştuğunu belirten Erdal Elginöz, koruma altındaki 9 kilometrelik sahilde toplam yuva sayısının 500'ü aştığını söyledi. Ellerinde yeterli kafes olmadığı için yuvaları kamış ve ağaç dalları dikerek, belirlemeye çalıştıklarını anlatan Elginöz, ilgili kurumların desteğiyle ihtiyaç olan kafeslerin de temin edileceğini dile getirdi. Alanda yaklaşık 30 gönüllünün görev aldığını; ancak sahilin büyüklüğü nedeniyle yeterli olmadığını belirten Elginöz, bölgedeki gönüllülere de destek çağrısında bulundu.KAFESLERE ÇÖP ATIYORLARMavikent kumsalında caretta carettaları koruma çalışmalarına gönüllü katılan Serap Uçuran, her sabah, akşam ve gece sahili kontrol ettiklerini anlattı. Caretta carettaların kumsaldaki ayak izinden tespit ettikleri yuvaları kamış dikerek, işaretlediklerini kaydeden Uçuran, sahile gelen bazı kişilerin ise yuva üzerindeki kafesi alıp, çöp kutusu olarak kullanmasından yakındı. Kafeslerin çöplük gibi kullanıldığını, içine alkollü ya da gazlı içeceklerin şişelerinin atıldığını, bazılarına havlu asıldığını kaydeden Uçuran, "İşaret çubuklarını kaldırıp, 'Aa burada yuva varmış' diye yumurtaları çıkarmak isteyenler bile oluyor" dedi.'NEREDEYSE DAYAK YİYORDUK'Bölge sakinlerinin de bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Serap Uçuran, deniz kullanımının az, sahilin bakir olması dolayısıyla caretta carettaların bu bölgeyi daha çok tercih ettiğini söyledi. Uçuran, "Denize giren çok fazla değil ve caretta carettalar da onun için sanıyorum tercih etti. Çünkü her taraf otellerle kapatıldığından burayı bakir buldular. Geceleri bazen eşimle çıkıyoruz; çekindik açıkçası, alkol alıyorlar. Bir kere kızımla müdahale etmiştim ve neredeyse dayak yiyorduk. Gece burada güvenlikçi olmadığı için hiç kimseye buluşmadan gitmeyi tercih ediyoruz. Burada bakanlık bir bekçi görevlendirse çok güzel olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.ÖĞRENCİLER DE PROJEYE DAHİL OLACAKGönüllülerden Kumluca Sınav Koleji'nin fizik öğretmeni Sedef Kaçmaz ise bölgede büyüdüğünü ve çocukluğundan itibaren caretta carettaları her zaman gördüğünü belirterek, "Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını öğrenince halk olarak birleştik, kafes yaptırdık. Yuvaları koruma altına aldık. Proje çok yeni, önümüzdeki dönem öğrencilerle hem yumurtlama hem de yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşacağı süreçte sahilde birlikte görev yapacağız" dedi.Öte yandan bu yıl sahilde caretta caretta yuva sayısının 1000'i bulması bekleniyor.

