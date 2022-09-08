Caretta Caretta 'Lara Barış'ın 50 günde 600 kilometrelik yolculuğunu 29 bin kişi görüntüledi - Son Dakika
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Caretta Caretta 'Lara Barış'ın 50 günde 600 kilometrelik yolculuğunu 29 bin kişi görüntüledi

08.09.2022 09:53

Caretta Caretta 'Lara Barış'ın 50 günde 600 kilometrelik yolculuğunu 29 bin kişi görüntüledi Antalya'da tedavisi tamamlandıktan sonra denize bırakılan Caretta Caretta Kıbrıs'a ulaştıANTALYA Antalya'da 1,5 yıl önce karaya vuran ve bağırsaklarında bol miktarda plastik, boynunda ve belirli...

Caretta Caretta 'Lara Barış'ın 50 günde 600 kilometrelik yolculuğunu 29 bin kişi görüntüledi

Antalya'da tedavisi tamamlandıktan sonra denize bırakılan Caretta Caretta Kıbrıs'a ulaştı

ANTALYA Antalya'da 1,5 yıl önce karaya vuran ve bağırsaklarında bol miktarda plastik, boynunda ve belirli yerlerinde yaraların olduğu tespit edilen kaplumbağa, tedavisinin ardından denize geri bırakıldı. 49 günde 600 kilometre yüzen Caretta 'Lara Barış' önce Anamur açıklarına, daha sonra Kıbrıs'a kadar ulaştı. Lara'nın bu yolculuğunu internet üzerinden 29 bin kişi izledi.

2020 yılının ekim ayında, Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde karada bitkin bir vaziyette bulunan kaplumbağa Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada yapılan incelemeler bağırsaklarında bol miktarda plastik olduğu, boynunda ve belirli yerlerinde yaraların olduğu tespit edildi. Veterinerler öncülüğünde, plastiğin ve biriken gazın vücuttan atılması için ilaç tedavisine başlandı.

Uydu takip cihazı takıldı

1,5 yıllık tedavinin ardından 'Lara Barış' ismi verilen kaplumbağa, Lara Barut Collection Hotel'in de desteği ile denize geri bırakıldı. Kaplumbağanın üzerine ise 1 yıl boyunca hareketlerini ve beslenmesini takip etmek amacı ile uydu takip cihazı takıldı. 20 Temmuz'da 1,5 yıl aradan sonra denizle tekrar buluşan "Lara Barış", Mersin Anamur açıklarına kadar gittikten sonra geri dönerek yine Antalya açıklarından bu kez Kıbrıs açıklarına doğru yüzdü. 49 günde 600 kilometre yol kat eden "Lara Barış" tekrar Antalya'ya doğru dönüşe geçti.

"600 kilometre yüzdü, 29 bin kişi tarafından görüntülendi"

Caretta'nın hikayesi hakkında bilgi veren Otelin Kalite Müdürü Gülbahar Ölmez, "Caretta 15 Ekim 2021 tarihinde Kemer Göynük'te vatandaşlar tarafından yaralı bir şekilde kıyıda bulundu. Daha sonra DEKAMER'e bırakıldı. Plastik yediği için sindirim sistemi zarar görmüştü. 1.5 yıl kendi başına beslenemedi, denize dalamadı. 20 Temmuz tarihinde otelimizin sahilinden mavi sularla buluştu. Şu anda Kıbrıs açıklarında. Yaklaşık olarak 600 kilometre yüzdü. 50 günde 29 bin kişi tarafından görüntülendi" dedi.

"Vatandaşlar tarafından bulunmasa farklı bir süreç olabilirdi"

Carettanın uydu izleme cihazı ile takip edileceğini belirten Ölmez, "Bu projelerde Caretta Carettaların Akdeniz'de nerelerde beslendiği ve nerelere göç ettiği hakkında bilgi ediniliyor. Bu bilgiler neticesinde, yuvalama alanları, habitatları hakkında bilgi alınarak korunması gereken anlar belirleniyor. Bu projede bir farkındalık olsun istedik. Caretta, denizde yediği plastikten ötürü 1,5 yıl kadar kendisi beslenemedi. Vatandaşlar tarafından bulunmasa farklı bir süreç olabilirdi. Biz tüm canlıların plastik dolu bir denizde değil, temiz ve masmavi sularda yaşamasını diliyoruz. Biz, tesisimizde plastik azaltıcı çalışmalar yapıyoruz. Dönem dönem sahilde temizlik çalışması da gerçekleştiriyoruz" sözlerine yer verdi

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Kaynak: İHA

Plastik, Antalya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caretta Caretta 'Lara Barış'ın 50 günde 600 kilometrelik yolculuğunu 29 bin kişi görüntüledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Caretta Caretta 'Lara Barış'ın 50 günde 600 kilometrelik yolculuğunu 29 bin kişi görüntüledi - Son Dakika
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