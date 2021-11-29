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Caretta caretta misina kurbanı - Son Dakika

Caretta caretta misina kurbanı

29.11.2021 11:50
Caretta caretta misina kurbanı

MUĞLA'da sahilde hareketsiz bulunan, sindirim sisteminde tespit edilen 7 kancalı misina ameliyatla çıkarılan caretta caretta, 2 ay sonra öldü.

MUĞLA'da sahilde hareketsiz bulunan, sindirim sisteminde tespit edilen 7 kancalı misina ameliyatla çıkarılan caretta caretta, 2 ay sonra öldü.

Marmaris'in turistik mahallesi Orhaniye'de ekim ayında deniz kenarında caretta caretta hareketsiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, kaplumbağayı Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürdü. Burada yapılan radyografi sonucunda sindirim sisteminde 7 kancalı misina olduğu tespit edilen kaplumbağa, ameliyat edildi. 'Ufuk Duru' ismi verilen kaplumbağa dün öldü.

'DENİZLERE YABANCI MADDE ATMAYIN UYARISI'

DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Eylül ayının ikinci haftası Marmaris Orhaniye'den gelen ihbar sonrası DEKAMER'e getirilerek radyografisi sonucunda 7 kancalı misinanın sindirim sisteminde olduğu görülen ve 2 aydır tedavi altında olan Ufuk Duru'yu kaybettik. Denizlere atılan misina ve olta gibi yabancı maddeler her geçen gün daha fazla deniz kaplumbağasının yaralanması ile ölmesine sebep olabiliyor" denildi.


Caretta caretta misina kurbanı
Caretta caretta misina kurbanı
Caretta caretta misina kurbanı

Rehabilitasyon Merkezi, Marmaris, Orhaniye, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Caretta caretta misina kurbanı - Son Dakika


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