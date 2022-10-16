Caretta caretta ölü bulundu, 2 deniz kaplumbağası da kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kıyıda 'caretta caretta' cinsi bir deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkililerinin yaptığı incelemede, kaplumbağanın Kuşadası Körfezi'nde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılıp boğularak öldüğü belirlendi. Öte yandan, dün Kuşadası ve İzmir'den gelen 2 farklı ihbar üzerine ise yaralı 'chelonia mydas' ile 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağaları kurtarıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinden Kuşadası'na gelen Deniz Çalı, bugün Pamucak sahilinde kıyıya vuran deniz kaplumbağası olduğunu fark edip durumu EKODOSD'a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgeye gidip, ölü deniz kaplumbağasını inceledi. Caretta caretta cinsi olduğu belirlenen kaplumbağanın vücudunda herhangi bir yara, kesik ve darp izine rastlanmadı. Kaplumbanın körfezde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılıp boğularak öldüğü belirlendi. Sürücü, av sezonu ile birlikte kaplumbağanın hedef dışı av olabileceğini belirtti. Kaplumbağadan alınan doku örnekleri, araştırma için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü'ne gönderildi.