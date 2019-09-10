Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu
1 saat önce
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:12 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Milas
ilçesinde, caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu.
Telef olan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası, dün Kıyıkışlacık Mahallesi'nde kıyıya vurdu. Caretta caretta'yı görenler, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirdi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan kaplumbağa, nekropsi yapılarak incelenmek üzere DEKAMER'e götürüldü.
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