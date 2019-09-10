Son Dakika Haberleri: Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu
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Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

1 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu.

Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu, System.String[]
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu.
Telef olan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası, dün Kıyıkışlacık Mahallesi'nde kıyıya vurdu. Caretta caretta'yı görenler, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirdi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan kaplumbağa, nekropsi yapılarak incelenmek üzere DEKAMER'e götürüldü.


Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:12 Kaynak: DHA
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