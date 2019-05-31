Nesli tükenme tehlikesinde olan Caretta caretta ölüsü sahile vurdu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olan bir caretta caretta ölüsü sahil bandına vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:16 Kaynak: İHA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olan bir caretta caretta ölüsü sahil bandına vurdu.
Tuzla Mahallesi 1. Etap Sahil Bandı mevkisinde devriye görevi yapan Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ölü bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı.
Denizden çıkartılarak karaya alınan caretta carettanın uzun süre önce öldüğü belirlendi. Ölü deniz kaplumbağası, incelenmek üzere Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.
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