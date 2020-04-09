Caretta caretta ölüsü, sahile vurdu - Son Dakika

Gazipaşa'da, yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü Kahyalar Sahili'ne vurdu. 3 gün önce sahile vurduğu belirtilen yaklaşık 1 metre boyundaki kaplumbağa, çevreye kötü kokular yaymaya başladı. Vatandaşlar, kaplumbağa ölüsünün kaldırılmasın için belediyeye haber verdi.

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