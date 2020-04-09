Caretta caretta ölüsü, sahile vurdu - Son Dakika

Caretta caretta ölüsü, sahile vurdu
6 saat önce
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi sahilinde caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü bulundu.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi sahilinde caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü bulundu.
Gazipaşa'da, yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü Kahyalar Sahili'ne vurdu. 3 gün önce sahile vurduğu belirtilen yaklaşık 1 metre boyundaki kaplumbağa, çevreye kötü kokular yaymaya başladı. Vatandaşlar, kaplumbağa ölüsünün kaldırılmasın için belediyeye haber verdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:07 Kaynak: DHA
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