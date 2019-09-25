Caretta caretta önlemleri, kum zambağına yaradı

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki dünyaca ünlü Çıralı sahilinde nesli tükenmekte olan kum zambakları, yine nesli tükenmekte olan caretta carettalar için yapılan düzenlemeler sayesinde yüzde 30 oranında çoğaldı. Zarar veren veya koparanlara 60 bin 163 lira para cezası verilirken caretta caretta yuvalarının etrafında öbek öbek açan kum zambakları güzel bir görüntü oluşturdu.

Türk turizminin lokomotifi Antalya'nın cazibe merkezlerinden Kemer'de nesli tükenme tehlikesinde olan koruma altındaki kum zambaklarının sayısında önemli oranda artış gözlendi. Yine nesli tehlike altındaki caretta caretta kaplumbağalarının üreme alanı olan Çıralı'da alınan bir dizi önlem sayesinde kum zambaklarının sayısında yüzde 30 oranında artış gözlendi. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağını koparan veya zarar verenlere geçen yıl uygulanan 48 bin 625 lira para cezası ise bu yıl 60 bin 163 lira oldu.

'ÖBEK ÖBEK BİRÇOK ALANDA ÇIKMAYA BAŞLADILAR'

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habip Altınkaya, "Çıralı sahilimiz birçok canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri de kum zambakları. Artık deniz kaplumbağası üreme sezonu bitti ama kum zambakları sezonu başladı. Deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışması yapmamız nedeniyle sahildeki araç girişini, insan sirkülasyonu engellendiği için kum zambakları artmaya başladı. Öbek öbek birçok alanda çıkmaya başladılar. Doğayı koruduğumuz sürece kendini en kısa sürede tamamlıyor. Çok güzel bir görüntü oluşturmaya başladılar" diye konuştu.

'ÇIRALI İÇİN DE GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ'

Herkesi Çıralı'daki kum zambaklarını görmeye davet eden, ancak koparmaları ya da zarar vermeleri durumunda ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerini kaydeden Habip Altınkaya, "Her yıl yüzde 20 ile yüzde 30 arasında artış var. Tabii bu alanda araç girişleri ve insan baskısının olmaması süresince kendilerini toparladılar. Çıralı için de güzel bir görüntü oluşturdular. Bütün misafirlerimizin bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz. Kesinlikle zarar vermelerini ya da koparmalarını istemiyoruz. Çünkü maddi olarak da çok ağır para cezaları var" dedi.

- Antalya