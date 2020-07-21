Caretta caretta Tuba sırtında uydu takip cihazı ile 6 bin km yol yaptı - Son Dakika

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi görevlileri tarafından uydu takip cihazı takılarak, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında denize bırakılan 'Tuba' isimli caretta carettanın, bu sürede 6 bin kilometre yol katettiği bildirildi.

Deniz Kaplumbağaları kumsalları yuvalama amacıyla kullandığını belirten Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska , Bir kaplumbağanın ortalama 100 yıl yaşadığını kabul edersek, 25 yaşından sonra yaklaşık 500 civarında yuva yapabiliyor. Bunun için 500 saatini kumsalda geçiriyor. Bu nerdeyse ömrünün binde biri ya da nerdeyse daha düşük bir zaman. Ömrünün yüzde 99'u denizlerde geçiyor. Bu nedenle denizlerde nerelerde dolaşıyor, nerelerde besleniyor, nerelerde kışlıyor, bunu araştırmak deniz kaplumbağalarının korunması açısından çok önemli. Geçen yıl Ağustos ayında 'Tuba' ismini vermiş olduğumuz kaplumbağanın sırtına yapıştırmış olduğumuz verici sayesinde yaklaşık 6 bin kilometreye yakın yolu nerelerde dolaştığını anlayabiliyoruz dedi.

Kaska, caretta caretta Tuba'nın 2 ay bizim sahillerimizde açık bölgelerde dolaştığını, daha sonra Malta ve Tunus açıklarında kışı geçirdiğini ifade etti.

Kaska, Bugünlerdeyse İtalya sahillerinden yukarıya doğru çıkarak Arnavutluk ve Karadağ bölgesine doğru ilerliyor. Bugüne kadar takip ettikleri 26 deniz kaplumbağasının büyük bir çoğunluğu Mısır, Tunus, Libya gibi güney sahillerini tercih ederken, Tuba'nın İtalya, Arnavutluk, Karadağ belki oradan yukarıya doğru Hırvatistan Slovenya bölgesine doğru çıkacak olması bizleri şaşırttı. Bu durum, Tuba'nın Adriyatik bölgesine giden ilk takip ettiğimiz kaplumbağa olması yönünden önem arz ediyor diye konuştu.

İşbirliğiyle deniz kaplumbağlarının korunabileceğinin çok açık olduğunu belirten Kaska, Bu canlıların, uydu takip cihazıyla takip edilmesi önemli. Yoksa biz kumsaldaki yavruları ne kadar koruyabilirsek koruyalım, bu kaplumbağa popülasyonunu koruyabilmiş olduğumuz anlamına gelmiyor dedi.