Caretta caretta ve kum zambaklarını korumak için dernek kurdular - Son Dakika

Caretta caretta ve kum zambaklarını korumak için dernek kurdular

24.03.2021 15:24
Caretta caretta ve kum zambaklarını korumak için dernek kurdular, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Caretta caretta deniz kaplumbağalarını, Akdeniz foklarını ve endemik kum zambaklarını korumak amacıyla Caretta Caretta Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) kuruldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Caretta caretta deniz kaplumbağalarını, Akdeniz foklarını ve endemik kum zambaklarını korumak amacıyla Caretta Caretta Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) kuruldu. Dernek Başkanı Seher Akyol, Manavgat'ın 64 kilometrelik bir sahile sahip olduğunu ve burada Caretta carettaların yuvalama alanları bulunduğu belirterek, "Planı ve projesi hazırlanıp bakanlıktan onaylanan bir gözlemevi yaparak Caretta carettaların geçmiş yıllarda olduğu gibi zarar görmesini önleyeceğiz" dedi.

Geçen yıl Manavgat'ın Boğaz mevkiinde bilinçsiz vatandaşların sahile arazi araçları, cipler ve traktörlerle girerek Caretta carettaların yuvalarını bozmaları üzerine ilçede duyarlı vatandaşlar bir araya gelerek DEKAFOK Derneği'nin kurdu. Geçen günlerde faaliyete geçen dernek, Manavgat'ın Boğaz mevkiine tamamen ahşaptan çevreye duyarlı bir gözlem evi yaparak sahilde Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalarının bozulmasını önlemeyi ve bölgede endemik olarak yetişen kum zambaklarını korumayı hedefliyor.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, geçen yıl arazi araçlarının üzerinden geçerek yok ettiği Caretta caretta yuvalama sahalarını, duyarlı Kaymakam Mustafa Yiğit ve çevreci Manavgat Belediyesi sayesinde hendek kazarak önlediklerini belirterek, "Biz de burada çadır kurup doğa koruma ve jandarma ekiplerinin caydırıcı önlem olarak ceza uygulamalarıyla başarıya ulaştık" dedi.62 BİN CARETTA CARETTA DENİZLE BULUŞTUDEKAFOK'un hedefinin Caretta carettaları, Akdeniz fokları ve endemik kum zambaklarını korumak ve çevre temizliği olduğunu ifade eden Başkan Seher Akyol, "Önceliğimiz carettaları korumak. Caretta carettalar bizim için çok önemli. Ayriyeten Türkiye'de çok az bulunan Akdeniz foklarını ve endemik bitki kum zambaklarını korumak. Geçen dönem sahillerimizi temiz tutarak 62 bin Caretta caretta yavrusunu denizle buluşturarak rekor kırdık" diye konuştu. Bu çalışmaların geçmiş yıllarda dönem dönem yapıldığını vurgulayan Akyol, kendilerinin tutarlı çalışmalarıyla toplumda bu konuda ciddi bir farkındalık oluştuğunu söyledi.'CARETTA CARETTALAR BALON BALIĞI YUMURTALARINI TÜKETEREK BİZİ KORUYOR'Caretta carettaların ekolojik sistemde çok önemli olduğunu anlatan Seher Akyol, "Caretta carettalar denizlerimizin vazgeçilmezleri. Öncelikle balon balığı yumurtalarını tükettikleri için aslında bizi koruyorlar. Bizim sahillerimizde Caretta caretta olduğu için denizanası vakaları, balon balığı vakaları hemen hemen hiç duyulmamıştır. Deniz çayırlarını düzenli olarak biçip tükettikleri için oluşan yerlere levrek gibi, lambuka gibi ırklara yumurtlama sahaları oluşturur. Bu yumurtlama sahalarını deniz kabukluları, deniz kabuklularını da Caretta carettalar tüketir. Aslında kendi bahçelerini kendileri oluştururlar" dedi.GÖZLEM MERKEZİ PROJESİ HAZIRLANDIManavgat sahilinde mendirek bölgesinin Caretta carettalar için kumunun gazlı olması gibi sebepler nedeniyle çok uygun olduğunu aktaran Seher Akyol, bireysel olarak yaptıkları çalışmalarda bir süre yetmemeye başladıklarını ve dernek kurmaya karar verdiklerini anlattı. Bu nedenle DEKAFOK Derneği'ni kurduklarını belirten Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları artık tüzel kişilik olarak yapacağız. Doğaya uygun ahşap bir gözlem merkezinin inşa edilmesi ve projemizin giderlerinin karşılanması gerekiyor. Bu gözlem merkezini inşası bizim bütçemizi aşıyor, bu nedenle başta özellikle Caretta carettalar için çok duyarlı olduğunu bildiğimiz Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere, bakanlarımız ve diğer yetkililerle hayvansever ve turizmcilerden yardım bekliyoruz."KUM ZAMBAKLARINI TAŞIDIK

Manavgat sahillerinin endemik kum zambakları açısından da çok zengin bir bölge olduğunu vurgulayan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Bilinçsiz bazı kişilerin kopararak ve arazi araçlarıyla üzerinden geçtikleri kum zambakları yok olma tehlikesi olduğu için 6 bin kök kum zambağını kendi çabalarımızla güvenli alana taşıdık" dedi. Seher Akyol, kum zambaklarının koparılması ya da arazi araçlarıyla üzerinden geçip zarar verilmesi durumunda 73 bin lira idari yaptırım cezası uygulandığını hatırlattı.


Caretta caretta ve kum zambaklarını korumak için dernek kurdular
Caretta caretta ve kum zambaklarını korumak için dernek kurdular
Caretta caretta ve kum zambaklarını korumak için dernek kurdular
Caretta caretta ve kum zambaklarını korumak için dernek kurdular

Caretta Caretta, Seher Akyol, Manavgat, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Caretta caretta ve kum zambaklarını korumak için dernek kurdular - Son Dakika


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