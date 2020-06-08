Caretta caretta yuvasının üzerinde ateş yakıldı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde nesli tükenme tehlikesinden dolayı koruma altında olan caretta caretta kaplumbağaları yumurtalarını sahile bırakmayı sürdürüyor. Şu ana kadar tespit edilen 20 yuvayı gönüllü hayvansever Güldane Şahin korurken, yuvalardan birinin üzerinde ateş yakıldığı tespit edildi. Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilin üst kısmındaki kamış ve otluk alanın da ateşe verildiği görüldü.

Alanya'nın Yeşilöz sahilinde kuluçka dönemine giren caretta carettalar, 16 Mayıs itibarıyla yumurtalarını sahile bırakmaya başladı. Koparılması yasak olan kum zambaklarının da çıktığı sahildeki caretta caretta yuvalarını bölgede oturan hayvansever Güldane Şahin, gönüllü olarak korumaya aldı. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan'ın da destek verdiği Güldane Şahin, caretta caretta yuvalarını kontrol ederek bozulmaması için üzerlerine kendi yaptırdığı demir kafesleri yerleştirdi. Şu ana kadar sahilde 20 caretta caretta yuvası tespit edildi. Son dönemde yapılan kontrollerde ise yuvalardan birinin üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş yakıldığı tespit edilirken, yuvalardaki yumurtaların zarar görüp görmediği ise henüz belirlenemedi. Kum zambaklarının da bulunduğu sahilin üst kısmındaki kamış ve otluk alanın da ateşe verildiği görüldü.

'DAHA FAZLA YUMURTA OLACAK'

ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, caretta carettaların bu sene daha fazla yumurta bırakacağını söylerken, "Nasıl biz doğaya zarar veriyorsak hayvanlar da bizi eve kapatarak intikamını alıyor, bu kadar basit. Doğa dinlendi. Çünkü sahillerimiz gerçekten boş. Bunun akabinde turizmciler belki bana kızacak, onların da işleri açılsın inşallah ama duyarlı olmak zorundayız. İyi gidiyor. Geçen seneye oranla daha fazla yumurtlama olacağını düşünüyorum" dedi.

'YUMURTALARINI BIRAKIRKEN ÇEKMEYİN'

Yumurtlama sırasında caretta carettaları görüntülemeye çalışanların dikkat etmesi gerektiğini söyleyen ve görüntü çekmemelerini isteyen Kayhan, "Gece olunca flaşlarını yakarak yumurtlama zamanında hayvanları çekmek için uğraşmasınlar. Yumurtlamaya geldiği zaman çekmesinler. Zira yumurtlama yapmadan geri dönüyorlar. Gündüzleri de çok dikkat etsinler. Yaklaşmadan ancak yumurtalarını bıraktıktan sonra uzaktan çekerek hayvanı ürkütmeden yumurtalarını bırakmasını sağlayana kadar hiçbir şekilde müdahalede bulunmayalım. Zira bunlar hassas hayvanlar. Korkar, ürker, yumurtalarını bırakmadan geri dönerler. Yumurtlama sürecinde 2- 3 kez, yumurtadan çıktıkları sahili tercih ederler. Biz nasıl 'İstanbullu, Ankaralıyız' diyorsak onlar da kendi çıktıkları yeri seçiyor. O yüzden 2- 3 kez tekrar tekrar denerler daha sonra maalesef yumurtalarını denize bırakarak uzaklaşırlar. O yüzden halkımızdan duyarlı olmalarını rica ediyorum. Gördüklerinde de lütfen yetkililere haber versinler" diye konuştu.

'KAFES YARDIMI VE GÜVENLİK ÖNLEMİ İSTİYORUM'

Yaklaşık 14 yıldır yuvaları gönüllü koruyan hayvansever Güldane Şahin de 3'üncü derece sit alanı olan ve kum zambaklarının da yetiştiği Yeşilöz sahiline yumurtalarını bırakan caretta carettaların yuvalarını korumak için gece gündüz çalıştığını anlattı. Güldane Şahin, şöyle dedi:

"Yumurtalı yuvamız şu an 20'ye ulaştı. Ama biliyorsunuz günümüzde koronavirüs var. Sokağa çıkma yasakları bitti. Sahilimize gerek Alanyalı gerekse başka şehirlerden çok kişi geliyor. İnsanlardan ricamız, lütfen çöplerinizi, özellikle poşetlerinizi sahilde bırakıp gitmeyin. Elimizden geldiğince mavimizi, yeşilimizi koruyalım. Ayrıca benim Alanya Belediyesi'nden bir ricam var. Burası çok güzel, bakir bir sahil. Lütfen buraya biraz daha özellikle yumurtalı yuvalarımızı kafeslemede kafes yardımı istiyorum. Biraz da güvenlik açısından burayı kontrol etmelerini rica ediyorum."