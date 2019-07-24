Caretta carettalar denizle buluştu
1 saat önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru caretta carettalar, denizle buluştu.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:39 Kaynak: AA
'nın Kemer
ilçesinde dünyaca ünlü Çıralı
sahilindeki yuvalarından çıkan yavru caretta carettalar, denizle buluştu. Carettaların denizle buluşma yolculuğuna turistler de eşlik etti.
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