Son Dakika Haberleri: Caretta carettalar denizle buluştu
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Caretta carettalar denizle buluştu

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru caretta carettalar, denizle buluştu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru caretta carettalar, denizle buluştu. Carettaların denizle buluşma yolculuğuna turistler de eşlik etti.
Caretta carettalar denizle buluştu
Antalya, Çıralı, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:39 Kaynak: AA
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