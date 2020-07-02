Caretta carettalar için 20 yıldır "yaşam nöbeti" tutuyor - Son Dakika

Caretta carettalar için 20 yıldır "yaşam nöbeti" tutuyor

Antalya'da, Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi Asistanı Kerem Yekta Atatunç, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar için Belek Turizm Bölgesi'nde yıllardır nöbet tutuyor.

Antalya'da, Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi Asistanı Kerem Yekta Atatunç, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar için Belek Turizm Bölgesi'nde yıllardır nöbet tutuyor.

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Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat başkanlığında hazırlanan Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projesi kapsamında bölgede kurulan kampta, yaşam nöbeti tutan 44 yaşındaki Atatunç'un deniz canlılarına ilgisi küçüklüğünde izlediği belgeselle başladı.

Belgeselde gördüğü hayvanların yaşam mücadelesinden etkilenen Atatunç, doğaya duyduğu ilgiden dolayı eğitimini de bu yönde sürdürmeye karar verdi.

Atatunç, Hacettepe Üniversitesinde biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını da Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yaptı. Bu sırada EKAD'ın caretta cerattalara yönelik projesi dikkatini çeken Atatunç, proje kapsamında gönüllü olarak 20 yıl önce Belek Sahili'ne geldi.

Carettaların kumsala yuva yapmasından yavruların denizle buluşmasına kadar her aşamasına tanıklık eden Atatunç, çok etkilendiği caretta carettalara göre hayatını ayarlamaya başladı.

Atatunç, 20 yıldır geldiği Belek'teki EKAD kampında çadır ve konteynerlerde konaklıyor, altı ay boyunca caretta carettaların popülasyonunu artırmak için gece gündüz uğraş veriyor.

Carettaları izlemek büyük keyif veriyor

Atatunç, AA muhabirine, Ali Fuat Canbolat ile tanıştıktan sonra caretta carettaların kendisinin hayat hikayesi haline geldiğini söyledi.

Belek'i yazları kaldığı evi gibi gördüğünü aktaran Atatunç, kamp hayatının zorlu olduğunu ancak yaptıkları işin manevi yönünün bütün yorgunluklarını aldığını dile getirdi.

Atatunç, ilk zamanlar ailesinin, "Bu yaz gitme. Bu yaz da tatile gidelim" gibi önerilerde bulunduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bir süre sonra ailem yazlarımı carettaların izinde geçirmeme alıştı. Artık birkaç hafta geç gitsem, 'Carettaları yalnız mı bıraktın?' diye sorgulamaya başlıyorlar. Ailem de benim sayemde kaplumbağacı oldu. İnsanlar Belek'e tatil için geliyor. Biz ise caretta carettaların neslini korumak için buradayız. Carettaların denizden çıkarak sahilde yürümeleri, büyük bir hassasiyetle yuvayı kazmaları ve yumurtalarını bırakmalarını izlemek büyük keyif veriyor. Yuvalarında sıkışan yavruları kurtarmanın hazzı çok farklı. Bütün bunlar ne kadar önemli ve güzel bir iş yaptığımı gösteriyor."

Nesli tükenme tehdidi altındaki bir canlı için mücadele etmenin farklı bir duygu olduğuna dikkati çeken Atatunç, insanları carettalar konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını, tek amaçlarının bu canlıları korumak olduğunu kaydetti.

Antalya, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Caretta carettalar için 20 yıldır 'yaşam nöbeti' tutuyor - Son Dakika

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