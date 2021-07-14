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Caretta carettalar için Doğa İzleme Merkezi ofisi - Son Dakika

Caretta carettalar için Doğa İzleme Merkezi ofisi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:43
Caretta carettalar için Doğa İzleme Merkezi ofisi, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, nesli tehlike altındaki caretta carettaların önemli yuvalama alanlarından Manavgat Kızılot sahilinde, deniz kaplumbağası araştırma, izleme ve koruma çalışmaları için Doğa İzleme Merkezi ofisi tahsis etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, nesli tehlike altındaki caretta carettaların önemli yuvalama alanlarından Manavgat Kızılot sahilinde, deniz kaplumbağası araştırma, izleme ve koruma çalışmaları için Doğa İzleme Merkezi ofisi tahsis etti. Halk plajı da Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesi'ne uygun ilk plaj oldu.

Manavgat'ta 5 bin kişilik halk plajını hizmete açan Kültür ve Turizm Bakanlığı, plajda mesire alanı, kültür, sanat ve aktivite yerleri, kamping, kafe, restoran ve spor alanlarının yanı sıra, deniz kaplumbağası araştırma, izleme ve koruma çalışmalarının yürütülmesi için, Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin (EKAD) kullanımına verilmek üzere Doğa İzleme Merkezi ofisi tahsis etti.

BAKAN ERSOY ZİYARET ETTİKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Temmuz Cumartesi günkü Manavgat ve Serik'teki halk plajlarını incelediği gezisinde,  Doğa İzleme Merkezi'ni de ziyaret ederek, EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat ve gönüllü öğrencilerle bir araya geldi. Ersoy, deniz kaplumbağaları için görev yapan EKAD yetkilileri ve görevlileriyle fotoğraf çektirip, ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi alarak, gerekli desteklerin sağlanacağını açıkladı.BAKANLIKTAN ÖNEMLİ BİR ADIMEKAD Başkanı, Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, doğa koruma çalışmalarında, özelinde ise deniz kaplumbağaları ve yaşam ortamlarının korunmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu katkısının önemli olduğunu söyledi. Manavgat Halk Plajı'nda deniz kaplumbağası araştırma, izleme ve koruma çalışmalarının yürütülmesi için EKAD'a tahsis edilen merkezin önemli bir adım olduğunu belirten Dr. Canbolat, bakanlık yetkilileri ve Bakan Ersoy'a teşekkür etti.TURİZM VE YUVA SEZONU ÇAKIŞIYORAynı alanda yer alan yuvalama kumsalları ile popüler turizm bölgelerinde çatışmaya neden olmadan çalışmaların sürdürülebileceğini anlatan Dr. Canbolat, " Türkiye'nin Akdeniz kıyılarındaki deniz kaplumbağası yuvalama alanlarının çoğunluğu turizm faaliyetlerinin bulunduğu alanlardır. 20'nin üzerindeki yuvalama kumsalından sadece birkaçında turizm baskısı düşüktür. Mekansal çakışmanın yanı sıra turizm yüksek sezonu ile deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonu da (mayıs-eylül) zamansal olarak çakışmaktadır" dedi.TURİZM VE DOĞA ÇATIŞMASININ ÖNÜNE GEÇECEK ADIMDeniz kaplumbağaları yuvalama kumsallarında yaptırılan bu Doğa İzleme Merkezi'nin bir ilk olduğunu açıklayan Dr. Canbolat, doğa koruma çalışmalarında bakanlığın sorumluluk üstlenmesinin, turizm ve doğa koruma çatışmalarının önüne geçecek bir adım olduğunu kaydetti.VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYORGeçen yıl Belek ve Kadriye'de, bu yıl da Manavgat'ta açılan halk plajlarında misafirlerin deniz kaplumbağaları ve doğa koruma konusunda da bilgilendirileceğini kaydeden Dr. Canbolat, "Deniz kaplumbağaları üzerindeki, turizm faaliyetlerinden kaynaklı olumsuz etkileri azaltmak için atılacak ve başarılacak her adım, ülke turizmi için yapılacak tanıtım faaliyetlerinde, özellikle Avrupa ülkelerinden gelecek misafirler için pozitif bir etki yaratacak" dedi.GENELGEYE UYGUN İLK PLAJManavgat halk plajında mimari tasarımı açısından da Türkiye'de bir ilkin gerçekleştiğine işaret eden Dr. Canbolat, şöyle konuştu:

"Plajın tüm mimari tasarımları, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 'Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesi'ne uygun olarak gerçekleştirildi. Mesela kumsaldaki şezlong ve şemsiyelerin yerleşim yerleri kıyı çizgisinden karaya doğru 65 metrenin uzağında. Tesiste kullanılacak ışık kaynakları, deniz kaplumbağalarını rahatsız etmeyecek şekilde yumurtlama bandından yeterince uzakta. İnşaat çalışmaları deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonu başlangıcı olan 1 Mayıs'tan önce tamamlanmıştır. 30 yıldır bu konuda çalışan uzman olarak ilk defa kumsalda yapılması planlanan bir faaliyetin, yapılan iş birliği ile ilgili kanun ve genelgelere uygun gerçekleştirildiğine şahit olmaktayım."


Caretta carettalar için Doğa İzleme Merkezi ofisi
Caretta carettalar için Doğa İzleme Merkezi ofisi
Caretta carettalar için Doğa İzleme Merkezi ofisi
Caretta carettalar için Doğa İzleme Merkezi ofisi
Caretta carettalar için Doğa İzleme Merkezi ofisi

Mehmet Nuri Ersoy, Cumartesi, Manavgat, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Caretta carettalar için Doğa İzleme Merkezi ofisi - Son Dakika


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