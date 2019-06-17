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Caretta carettalar için havai fişek yasağı

19 dakika önce

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Serik Belediye meclisi olarak örnek bir karara imza atarak göçmen kuşlarının göç etme dönemleri ve Caretta Carettaların kuluçkadan çıkıp denize ulaşma dönemlerinde tesislerin ve vatandaşların havai fişek patlatmamaları konusunda uyarılmasına karar...

Caretta carettalar için havai fişek yasağı, System.String[]
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Serik Belediye meclisi olarak örnek bir karara imza atarak göçmen kuşlarının göç etme dönemleri ve Caretta Carettaların kuluçkadan çıkıp denize ulaşma dönemlerinde tesislerin ve vatandaşların havai fişek patlatmamaları konusunda uyarılmasına karar verildi" dedi.

Caretta Caretta yavrulama alanlarından Serik'te belediye, dernek, üniversite ve gönüllüler ile birlikte deniz kaplumbağalarını korumak ve devamlılıklarını sürdürebilmeleri için yapılan proje ve etkinlikler devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Geçtiğimiz yıllarda belediyemiz öncülüğünde Caretta Carettaları koruma ve yaşam alanlarını iyileştirmeye yönelik çeşitli çalışmalarımız oldu ve bundan sonrada olacaktır. Serik Belediye meclisi olarak örnek bir karara imza atarak göçmen kuşlarının göç etme dönemleri ve Caretta Carettaların kuluçkadan çıkıp denize ulaşma dönemlerinde tesislerin ve vatandaşların havai fişek patlatmamaları konusunda uyarılmasına karar verildi. Amacımız sahillerin doğru ve etkin kullanımı, ışık, gürültü kirliliği ve bunların deniz kaplumbağaları üzerindeki etkilerini azaltmak. Aynı zamanda halkımızı bilinçlendirmek. Böyle bir hassasiyete sahipken basında çıkan haberler bizleri gerçekten çok üzdü. Serik Belediyesi bu tarz asılsız haberlerle yıpratılamaz. Kaymakamımız, emniyet müdürümüz ve ilgili kurum, kuruluşlar ile birlikte gerekli araştırmaları yapıyoruz. Belediyemiz ekipleri tarafından o bölgede herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sahil temizliğimizi makine yardımı ile değil personellerimiz tarafından yapılıyor" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:06 Kaynak: İHA
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