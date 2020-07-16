'Caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapmayın' - Son Dakika

'Caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapmayın'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapılmasının yanlış olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Doğadaki hayvanı insana alıştırmamak lazım. Hayvan insana alıştığı zaman doğasını saptırmış oluyoruz. Bu sefer hayvan her gördüğü tekneye yaklaşacaktır. Dolayısıyla, hayvanı pervane parçalayabilir, tekne çarpmaları görülebilir" dedi.

Geçen günlerde Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turistik bölgesi Adrasan'da tekne ile denize açılan tatilciler, Suluada'da 2 yetişkin caretta caretta ile karşılaşıp, tekneden attıkları makarna ve ekmek parçalarıyla onları yanlarına çekmişti. Sosyal medyadan paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, bazı kişiler ise tepkisini dile getirmişti.

İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Caretta carettaları yakalayarak beslemenin yanlış olduğunu vurgulayan AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, hayvanları insana alıştırmamak gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Gökoğlu, hayvanların insanlara alışması sonucu her tekneye yaklaşacağını, bunun sonucunda da tekne çarpması ve pervanenin hayvana zarar verebileceğini söyledi.

PERVANE PARÇALAYABİLİR

Caretta caretta ya da deniz canlılarını insanlara alıştırmanın yanlış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu durum çok yanlış, sadece caretta carettayı değil doğadaki hayvanı insana alıştırmamak lazım. İnsana alıştığı an biz hayvanın doğasını saptırmış oluyoruz. Bu sefer her gördüğü tekneye hayvan yaklaşacaktır. Dolayısıyla pervane parçalayabilir, tekne çarpmaları görülebilir. Hiçbir şekilde doğada, deniz içerisindeki hiçbir canlıya insanın temas etmemesi gerekiyor" dedi.

KASTİ ÖLDÜRME OLAYI YOK

Caretta carettaların ölümleriyle ilgili de konuşan Prof. Dr. Gökoğlu, uzatma ağları ve paraketelerin (geminin hızını saptamaya yarayan aygıt) ölüm oranlarını artırdığını belirtti. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Özellikle uzatma ağları ve paraketelere kaplumbağalar tutulabilirler. Bunun sonucunda da boğulma vakaları olabilir. Ayrıca şu dönemde turizm sezonu ağır ağır başlıyor. Sürat tekneleri veya deniz içerisinde su sporu yapan teknelerde caretta caretta çarpılmaları görülebilir. Ölümlerin nedenleri bundandır. İnsanların ya da balıkçıların kasti bir öldürme olayı yok" diye konuştu.

TEKNEDE BİR SÜRE BEKLETİN

Caretta caretta ölümlerini azaltmak için yapılacakları da söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Caretta carettalar balıkçıların ağında tutulduğu zaman hemen o ağdan çıkartılıp bir süre teknede bekletilmeli. Çünkü uzun süre denizde kaldığı için fazlaca su yutmuş olabilir. Eğer fazla su yutmuş ise boğulma riski fazla oluyor. Caretta caretta kendine geldikten sonra denize bırakılmalı. Ayrıca sürat teknesi kullananlar, deniz içerisinde caretta carettaya benzeyen bir cisim gördüğü zaman ona doğru yaklaşmasınlar."


Mehmet Gökoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 08:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapmayın' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 14:08 İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:49 Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek 13:47 Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak 13:29 Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı 11:54 Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:43 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte
14:08
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
13:49
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
13:47
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
13:29
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
12:53
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
12:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 14:38:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapmayın' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]