Caretta carettaları 7 ülkenin öğrencileri koruyacak - Son Dakika

Caretta carettaları 7 ülkenin öğrencileri koruyacak

13.05.2021 11:57
Caretta carettaları 7 ülkenin öğrencileri koruyacak, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesi sahillerindeki caretta carettaları, Avrupa Dayanışma Programı Projesi kapsamında bir araya gelen 7 ülkenin öğrencileri koruyacak.

ANTALYA'nın Demre ilçesi sahillerindeki caretta carettaları, Avrupa Dayanışma Programı Projesi kapsamında bir araya gelen 7 ülkenin öğrencileri koruyacak. Proje kapsamında Demre'ye gelen öğrenciler, sahilleri temizlemeye ve koruma önlemleri için hazırlık yapmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Üniversitesi ve Antalya'da faaliyet gösteren kısa adı LİDOKS olan Likya İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği işbirliğinde yürütülen 'Sosyal Destek İçin Spor Projesi' kapsamında Demre sahillerindeki caretta carettaları,  koruma ve izleme çalışması yapılacak. Bu yıl üçüncü kez yaşama geçirilen proje kapsamında Türkiye, İtalya, İspanya, Macaristan, Romanya, Bosna Hersek ve Makedonya'dan 18 öğrenci Demre'ye geldi.

Öğrenciler, öncelikle Çayağzı ve Sülüklü plajlarında temizlik yaptı. Caretta caretta yuvalarını korumada kullanılacak kafesleri boyayan öğrenciler Kömürlük ve Beymelek plajlarında da temizlik çalışması yapılacak. Bu ay başlayan proje kapsamında değişik öğrenci grupları, eylül ayı sonuna kadar Demre'de kalacak. Projenin bilimsel çalışma ayağında 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağalarını Koruma Merkezi (DEKAMER) görevlilerinden Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ayyıldız ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aytaç Altın görev yapacak.LİDOKS Başkanı Osman Pişirici, "Projenin üçüncü yılında Demre'nin Çayağzı, Sülüklü, Taşdibi, Kömürlük ve Beymelek plajlarını içine alan 10,5 kilometrelik sahilde çalışma yapacağız. Projenin yürütüleceği plajları, caretta carettaların rahat yumurta bırakabilmeleri için temizliyoruz. Proje kapsamında yumurta bırakan caretta carettalar izlenecek. Yuvalar koruma altına alınacak. Yuvalar izlenerek, çıkan yavruların güvenli biçimde Akdeniz'in mavi suları ile buluşmaları sağlanacak. Bu arada 7 ülkenin öğrencileri birbirini tanıyacak. Yeni diller öğrenecek. Türk kültürünü ve yöreyi tanıyacak. Türkiye'nin birer tanıtım elçisi olarak ülkelerine dönecekler" dedi.Projeye İspanya'dan katılan ekonomist Hector Carrojeap, "Daha üç kez Türkiye'ye gezmeye gelmiştim. Türkiye'de böyle bir projenin olduğunu görünce, iki ay hiç düşünmeden katılmaya karar verdim. Türkiye'yi ve Türkleri seviyorum. Bilimsel bir projede görev almak, caretta carettaları korumak, Türkçe öğrenmek için buradayım" diye konuştu.

Romanya'dan katılan lise öğrencisi Dorothea Stoica da "İlk kez Türkiye'ye geldim. Sahillerine, denizine ve doğasına hayran kaldım. Yeni arkadaşları tanımak, dil öğrenmek, Türk kültürünü, Türk insanını tanımak, caretta carettaların korunmasına, çoğalmasına katkı sağlamak için buradayım. Çok mutluyum" dedi.


Caretta carettaları 7 ülkenin öğrencileri koruyacak
Caretta carettaları 7 ülkenin öğrencileri koruyacak
Caretta carettaları 7 ülkenin öğrencileri koruyacak
Caretta carettaları 7 ülkenin öğrencileri koruyacak
Caretta carettaları 7 ülkenin öğrencileri koruyacak

Çanakkale, 18 mart, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Caretta carettaları 7 ülkenin öğrencileri koruyacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

Son Dakika Haberleri
12:22 2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı
12:21 Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi
12:18 Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı
12:00 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor
11:58 Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor
11:56 Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak
11:35 Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti
11:31 Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı
11:13 Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar
2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı 2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı         
12:23
Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı         
12:18
Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor         
11:58
Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti         
11:35
Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı         
10:29
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor         
09:58
Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi         
09:47
İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi         
09:39
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 12:26:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Caretta carettaları 7 ülkenin öğrencileri koruyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement