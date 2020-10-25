Caretta carettaların balık ziyafeti - Son Dakika

Caretta carettaların balık ziyafeti

25.10.2020 07:58
Caretta carettaların balık ziyafeti, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, koruma altındaki Beymelek lagününde, 6 yetişkin caretta caretta yaşıyor.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, koruma altındaki Beymelek lagününde, 6 yetişkin caretta caretta yaşıyor. Balık popülasyonunun yoğun olduğu alanda caretta carettalar, su yüzeyinde balıkla beslenirken, görüntülendi.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nün balık üretim merkezi olarak da kullanılan ve Akdeniz'le bitişik Beymelek lagününde, dünyada nesli tehdit altındaki türler arasında olan caretta caretta türü kaplumbağalar, su yüzeyinde görüntülendi. Uzun süredir lagünde yaşayan 6 yetişkin caretta caretta, balıkla besleniyor. Caretta carettaların su altındaki oyunları, balıkla beslenmeleri ve nefes almak için su yüzeyine çıkış anları da izlenebiliyor.

KURUMA TAHSİSLİ GÖLAkdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Durali Eraslan, Beymelek lagün gölünün, kuruma tahsisli, koruma altındaki alan olduğunu söyledi. Eraslan, "Buraya deniz canlıları, özellikle balıklar beslenmek amaçlı giriyor. Bu dalyanda onların besleneceği besinler çok fazla. Üreme dönemlerinde de tekrar denize yumurtlamak üzere çıkış yapıyorlar. Biz de burada kuzuluk sistemleri kuruyoruz. Çıkışlarda labirent şeklindeki tuzaklara balıklar, yengeçler yakalanıyor ve anaç vasfı taşıyanları alarak üretim tarafına götürüyoruz" dedi.3 KİLOMETRELİK SAHİLAlanda çok sayıda caretta carettanın da görülmeye başlandığını söyleyen Eraslan, "Caretta carettalar son zamanda büyük çapta koruma altındalar ve bunun meyveleri burada net şekilde görülebiliyor. Uzun süredir, özellikle son 2 yılda caretta carettaları yoğun olarak görebiliyoruz. Bizim enstitümüzün yaklaşık 3 kilometrelik sahili var" diye konuştu.46 YUVADAN 1000 YAVRU

Bu yıl yapılan çalışma sonucu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ortaklığında, bölgede 46 yuva tespit edildiğini açıklayan Eraslan, "Demre bölgesinde en korunaklı yuvalar olduğu söylendi. Biz de elimizden geldiğince onların yuvalama ve yumurtlama alanlarını korumaya gayret ediyoruz. Yumurtalardan 1000 üzerinde yavru çıkışı oldu. Korunaklı olmasından dolayı da büyük kısmı denize ulaşmayı başardı" dedi.


Caretta carettaların balık ziyafeti
Caretta carettaların balık ziyafeti
Caretta carettaların balık ziyafeti
Caretta carettaların balık ziyafeti
Caretta carettaların balık ziyafeti
Caretta carettaların balık ziyafeti

Caretta Caretta, Beymelek, Balık, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Caretta carettaların balık ziyafeti - Son Dakika

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