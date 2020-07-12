Caretta carettaların 'koronavirüs' özgürlüğü - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinin Kekova'ya açılan penceresi Çayağzı Limanı'ndaki caretta carettalar, koronavirüs salgını sürecinde, deniz trafiğinin azalmasıyla durgun suda yüzüyor.
Demre'ye bağlı Çayağzı Limanı'nda geçen yıllarda her gün binlerce yerli ve yabancı turist, yatlarla Kekova turuna çıktı. Bu yıl ise koronavirüs salgını nedeniyle yatların çoğu limanda bekliyor. Çayağzı Limanı'nda deniz trafiği, küçük grupların ve 3 Temmuz'dan itibaren gelmeye başlayan Ukraynalıların dışında durdu. Limanın sakinliği ise bölgedeki caretta carettalar için olumlu oldu. Gece Çayağzı Limanı'na yumurta bırakan caretta carettalar, gündüz de durgun suda yüzüyor. Bölgeye az sayıda gelen yerli ve yabancı turist, caretta carettaların fotoğrafını çekiyor. Bazıları da yanlarında getirdikleri karpuz kabuklarını denize atarak, hayvanları besliyor.
İstanbul'dan gelen Bilge Ece Kavil ise "Hayatımda ilk kez bu kadar yakından caretta caretta gördüm. Ellerimle besledim. Çok mutluyum" dedi.