Caretta carettaların Kumluca ve Finike sahillerinde yuvalama süreci başladı - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki sahillerde, caretta carettaların yuvalama süreçleri görüntülendi.

Caretta carettalar, mayıstan itibaren sahillere çıkarak kumsalda yaptıkları yuvalara yumurtalarını bırakmaya başladı.

Kumluca ve Finike sahillerinde deniz kaplumbağalarının yumurtlama ve yavruların denize ulaşma süreçleri ilgiyle takip ediliyor.

Yuvaların korunması ve yavruların denize güvenli şekilde ulaşabilmesi için belediye görevlileri ile gönüllüler sahilde gerekli tedbirleri aldı.

Yuvalar tel kafeslerle korunurken, yuvalama alanlarına insan girişleri yasaklandı. Yavruların yumurtalardan çıkacağı dönemlerde ise sahildeki ışıklandırmalar kapatılıyor.