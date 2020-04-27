Caretta carettaların sahillerinde 'koronavirüs' sessizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Caretta carettaların sahillerinde 'koronavirüs' sessizliği - Son Dakika

Caretta carettaların sahillerinde 'koronavirüs' sessizliği

6 saat önce

Caretta carettaların sahillerinde 'koronavirüs' sessizliğiDÜNYANIN en önemli caretta caretta yuvalama alanlarına sahip Antalya'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği ünlü sahillerde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Caretta carettaların sahillerinde 'koronavirüs' sessizliği

DÜNYANIN en önemli caretta caretta yuvalama alanlarına sahip Antalya'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği ünlü sahillerde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın en önemli caretta caretta yuvalama alanlarına sahip Antalya'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği dünyaca ünlü sahiller, tedbir için getirilen kısıtlamalar nedeniyle sessiz kaldı. Girişlerin yasaklandığı sahillerde, dünyada nesli tehlike altındaki türlerden olan caretta carettaların da yumurta bırakma dönemlerine sayılı gün kaldı.

JANDARMADAN İZİN YOK

Çıralı, Olimpos ve Adrasan sahillerine girişin yasak olması nedeniyle buralara giden yollarda jandarma ekipleri, kontrol noktaları kurarak, geçişe izin vermiyor. Plajlardaki sessizlik dikkat çekerken, Adrasan'da kıyıya yakın noktada 3 teknenin demirlediği ve bazı kişilerin karantina günlerini yaşadığı görüldü. Adrasan sahilindeki restoran ve konaklama işletmecileri ise yasağı fırsat bilerek tadilat işlerine başladı. Teknelerin ise tur düzenlenmediği için barınağa çekilerek bakımlarının yapıldığı görüldü.

Caretta carettaların sahillerinde 'koronavirüs' sessizliği

Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:17 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir Güney Kore: Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi Antalya'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim 1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu Koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha eklendi Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı         
15:13
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi         
15:06
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada         
15:01
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu         
15:00
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu         
14:46
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı         
14:42
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi         
14:20
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti         
14:11
Bir neslin kahramanı Tolga Abi yıllar sonra geri döndü! İlk videosunda koronavirüsü anlattı Bir neslin kahramanı Tolga Abi yıllar sonra geri döndü! İlk videosunda koronavirüsü anlattı         
14:08
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı         
13:52
Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı         
13:48
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı         
13:46
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum         
13:36
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak         
13:33
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim         
13:27
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz         
13:24
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın         
13:23
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi         
13:21
Koronayı yenen futbolcu Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro patladı: Bugün bir kişiyi daha ölüme yolladınız Koronayı yenen futbolcu Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro patladı: Bugün bir kişiyi daha ölüme yolladınız         
13:18
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:02
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü         
12:55
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı         
12:44
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti         
12:42
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak         
12:24
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi         
12:16
Orucun vücudumuza inanılmaz etkileri! Hücreleri onarıp vücut direncini artıyor Orucun vücudumuza inanılmaz etkileri! Hücreleri onarıp vücut direncini artıyor         
12:07
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi         
12:04
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz         
12:00
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor         
11:45
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 15:39:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Caretta carettaların sahillerinde 'koronavirüs' sessizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]