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Caretta yuvalama alanına ATV ile girdiler - Son Dakika

Caretta yuvalama alanına ATV ile girdiler

01.06.2021 15:06
Caretta yuvalama alanına ATV ile girdiler, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde caretta caretta yuvalarının bulunduğu sahile ATV ile giren biri kadın 2 kişi, bölgede koruma çalışması yapan gönüllüler tarafından uzaklaştırıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde caretta caretta yuvalarının bulunduğu sahile ATV ile giren biri kadın 2 kişi, bölgede koruma çalışması yapan gönüllüler tarafından uzaklaştırıldı. Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Kurucu Başkanı Seher Akyol, bu kişiler hakkında jandarmaya şikayette bulunduklarını söyledi.

Manavgat'taki sahillerde bulunan caretta caretta yuvalarını korumak ve yavruların sağlıklı şekilde denize ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten DEKAFOK üyeleri, Sorgun Mahallesi Mendirek bölgesi sahilinde de yuvalar tespit etti. İlçedeki 65 kilometrelik sahil bölgesinde bu yıl şu ana kadar 120'den fazla yuva belirlenirken, bunlardan 56'sı ise Mendirek sahilinde korumaya alındı.

SAHİLE ATV İLE GİRDİLERDEKAFOK Kurucu Başkanı Seher Akyol ve gönüllüler önceki gün, Mendirek sahilinde çalışma yaparken yasak olmasına rağmen ATV ile biri kadın 2 kişinin sahile girdiğini gördü. Akyol ve gönüllüler duruma müdahale ederek, bu kişilere yuvaları tahrip edecekleri ve yavruların ölümüne neden olacaklarını söyleyip, uzaklaşmalarını istedi. Grup, peşinden koşup, sahilden çıkardıkları ATV'nin plakasını alıp, bu kişiler hakkında jandarmaya şikayette bulunuldu.MOTORLU ARAÇLARA MÜDAHALESeher Akyol, bölgedeki sahillere motorlu araç girişinin yasaklandığını, bununla ilgili de görünür yerlere tabelalar asıldığını belirterek, buna rağmen bazı kişilerin özellikle ATV ile sahilde gezip yuvalama sahalarına zarar verdiğini söyledi. Jandarmaya ihbarda bulunduklarını kaydeden Akyol, "Turizm işletmeleri sahillerde araç gördükleri zaman direkt plakaları ile bize atıyor, biz de gerekli yerlere bildiriyoruz. Plakadan da artık işlem yapılabiliyor. Çünkü Manavgat sahillerinin 65 kilometrelik kıyı bandında caretta yuvalama sahaları birçok yerde olduğu için motorlu araç girişi kesinlikle yasaktır" dedi.'DİRİ DİRİ ÖLÜYORLAR'

İki gün önce bazı kişi veya kişilerce bir yuvalama sahasının çıtalarının söküldüğünü tespit ettiklerini de anlatan Akyol, "Bu çıtanın amacı yuvanın altında bulunan, 50 santimetre aşağıdaki yumurtaları korumak. Bunun içindeki yumurtalar korunmazsa üzerinden ağır araç, vasıta veya darbe görürlerse diri diri ölüyorlar. Maalesef ki 2 gün önce Boğaz Otel sahilinde mesire alanının önünde yuvamızın biri söküldü. Yuvanın yerini tespit ettik lakin çok fazla insan geçmiş üzerinden ve sıkıntı yaratmıştı bu. Halkımız bu konuda bize çok fazla destekçi ama içlerinden yanlış yapanlar da çıkmıyor değil" diye konuştu.


Caretta yuvalama alanına ATV ile girdiler
Caretta yuvalama alanına ATV ile girdiler
Caretta yuvalama alanına ATV ile girdiler
Caretta yuvalama alanına ATV ile girdiler
Caretta yuvalama alanına ATV ile girdiler
Caretta yuvalama alanına ATV ile girdiler
Caretta yuvalama alanına ATV ile girdiler

Sorgun Mahallesi, Seher Akyol, Manavgat, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Caretta yuvalama alanına ATV ile girdiler - Son Dakika


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