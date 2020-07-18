Caretta yuvalarını gezen Tuğba Özay: "Caretta yuvalarını yıkan mahluktur" - Son Dakika

Caretta yuvalarını gezen Tuğba Özay: "Caretta yuvalarını yıkan mahluktur"

Caretta yuvalarını gezen Tuğba Özay: "Caretta yuvalarını yıkan mahluktur" Antalya'nın Manavgat ilçesi Boğaz mevkiinde caretta yuvalarını gezen ve bilgi alan ünlü manken ve ses sanatçısı Tuğba Özay, dünyanın iyi insanlar sayesinde döndüğünü belirterek "Bu caretta yuvalarına zarar verenler...

Caretta yuvalarını gezen Tuğba Özay: "Caretta yuvalarını yıkan mahluktur"

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ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Boğaz mevkiinde caretta yuvalarını gezen ve bilgi alan ünlü manken ve ses sanatçısı Tuğba Özay, dünyanın iyi insanlar sayesinde döndüğünü belirterek "Bu caretta yuvalarına zarar verenler mahluktur" dedi.

Caretta kaplumbağaları konusundaki duyarlılığı nedeniyle Kaplumbağa kadın olarak adlandırılan Seher Ulaş ve Manavgatlı çevreci kadınların misafiri olarak Boğaz mevkiine gelen ünlü sanatçı Tuğba Özay, Boğaz mevkiindeki 212. Caretta yuvasının çıtalarını çaktı.

Dünyayı kadınların güzelleştireceğinin en güzel örneğinin Boğaz mevkiindeki caretta yuvaları konusunda kadınların verdiği mücadele olduğunu belirten ünlü sanatçı Tuğba Özay, "Bu kadar mücadele verilmesi bana göre çok anlamlı. Dünya eğer dönüyorsa iyi insanlar sayesinde dönüyor. Bu alanda görmüş olduğunuz bunca yuvayı hanımlar yaptı. Ama bu yuvalar yapılıyor kendini bilmez kişiler ben onlara mahluk diyorum, o mahluklar geliyorlar ve bu yuvaları yıkıyorlar. Buralarda kaplumbağaları kesiyorlar. Yumurtalarını atıyorlar. Bu yapılanlar hiçbir şekilde insanlığa sığmayacak bir şey. Bu insanlarla maalesef bu güzelim Manavgat'ın bu dünyanın oksijenini paylaşıyor olmaktan büyük utanç duyuyorum. Bana Seher Hanım öyle fotoğraflar attı ki. Gerçekten inanamadım. Gerçekten bunu insan denen canlı mı yaptı diye. Bu hayvanların kime zararı var. o kadar değerli canlılar ki. Her şeyin başı sevgi. Bakın aylardır pandemi süreci yaşanıyor. Eşimiz dostumuzu kaybettik. Yakınlarımızı kaybettik. Bu virüs yüzünden binlerce insan hayatını kaybetti. Hiç kimse mi hala ders almıyor. Bakıyorsunuz şu inci sahiller çöp içinde. Bu insanlar bizler, çevreciler burada çöp topluyoruz. Manavgat Irmağına gidiyorsunuz ırmağın içinde içki şişeleri. Biz o çöpleri topluyoruz" dedi.

Sevgi anne karnında başlar

Boğaz mevkiinde caretta carettaların gelerek sahil boyu yumurtladığını belirten Özay "Yumurtadan çıkan yavru carettalar denize açılıyor. Doğanın dengesi zaten böyle korunuyor. Ama biri geliyor senin yaptığını yıkıyor. Sayın başkanımız Şükrü Sözen'e de teşekkür ediyorum. O da büyük mücadeleler veriyor. Ama asıl mücadele evin içinde başlıyor. Hatta anne karnında başlıyor. Buradan anne adaylarına seslenmek istiyorum. Bebeğinizi sevin. Doğduktan sonra da bu sevgiyi ona aşılayın. Korkutmayın onları. " diye konuştu.

Tuğba Özay, Manavgat, Antalya, Manken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Caretta yuvalarını gezen Tuğba Özay: 'Caretta yuvalarını yıkan mahluktur' - Son Dakika
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