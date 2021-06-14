CARETTALAR, ANTALYA KÖRFEZİ'Nİ DENİZANASI İSTİLASINDAN KORUYOR -ARŞİV - Son Dakika

KIZILDENİZ'de her yıl ocak ayında başlayıp, mayıs ayı sonuna kadar süren denizanası göçü, Antalya Körfezi'nde de denizanası yoğunluğuna neden oluyor. Denizanaları ile beslenen deniz kaplumbağaları caretta carettalar, körfezin koruyucuları olarak görev yapıyor. Protein yönünden zengin denizanalarını avlayan kaplumbağalar, Antalya'yı olası denizanası istilasından koruyor.

Kızıldeniz'de her yıl ocak ayında başlayıp, mayısın sonuna kadar devam eden denizanası göçü, Antalya Körfezi'nde de denizanası yoğunluğuna neden oluyor. Göç yolundan ayrılarak körfeze giren denizanalarının büyüklükleri ve türleri ise değişiyor. Denizanaları ile beslenen deniz kaplumbağaları caretta carettalar ise körfezin koruyucuları olarak biliniyor. Protein yönünden zengin denizanalarını avlayan caretta carettalar, Antalya'yı olası denizanası istilasından koruyor.

BAŞIBOŞ DENİZANALARINI CARETTA CARETTALAR AVLIYOR

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz üzerinden gerçekleşen göçlerin etkisiyle farklı türde birçok balık türünü barındıran Antalya'da, caretta carettaların denizanalarına karşı doğal koruma olduğunu söyledi. Başıboş denizanalarının Kızıldeniz göçmeni olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, Belirli aylarda dalgıçların kameralarına sık sık beyaz büyük denizanaları yakalanıyor. Bu denizanalarının popülasyonu zamanla azalacak. Göç geçişlerinin tamamlanması ve körfeze giren başıboş denizanalarının carettalar tarafından avlanmasıyla popülasyon büyümeden bitecek dedi.

'BİR DÖNEM OTELLER BÖLGESİNDE TEMASLAR OLMUŞTU'

Birkaç yıl önce özellikle otellere yakın noktalarda turistlere denizanası temasının yaşandığını, caretta carettaların o bölgede denizanalarını avlamasıyla şikayetlerin azalıp yok olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, Besinin denize ulaştığı yoğun dönemlerde denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Öldürücü etkisi yok. Vücudu yaktığı için kızarıklık ve yanık oluşabilir diye konuştu.

8 TÜRDEN 2 CARETTA TÜRÜ DENİZİMİZDE YAŞIYOR

Dünyada 8 türü olan deniz kaplumbağalarından iri baş ve yeşil kaplumbağanın bölgede yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, Her iki kaplumbağa da etçildir. İki türden de yüzlerce kaplumbağa Antalya Körfezi'nde yaşıyor. Denizimizde denizanası popülasyonu çoğalmıyorsa nedeni deniz kaplumbağaları. Yaşam alanlarını iyi koruyorlar, denizanalarını yiyerek baskın tür olmalarını engelliyorlar dedi.