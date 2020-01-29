Carettalar protokol ile koruma altına alındı - Son Dakika
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Carettalar protokol ile koruma altına alındı

6 saat önce

Antalya'da deniz kaplumbağalarının korunması ve varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla, 'İşbirliği Protokolü' imza altına alındı.

Carettalar protokol ile koruma altına alındı, System.String[]

Antalya'da deniz kaplumbağalarının korunması ve varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla, 'İşbirliği Protokolü' imza altına alındı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan ve ve ülkemizdeki 21 Deniz Kaplumbağası yumurtlama kumsalından bir tanesi olan Çıralı kumsalında deniz kaplumbağalarının yumurtlama sezonunda yürütülecek koruma ve izleme çalışmalarına yönelik protokol hazırlandı.


Hazırlanan protokol, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge (Burdur-Isparta-Antalya) Müdürü Rıza Kamil, Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi adına da Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altyınkaya'nın imzalarıyla yürürlüğe girdi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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