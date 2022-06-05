'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı - Son Dakika
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'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı

05.06.2022 15:11
'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Dalyan beldesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda üreme sahaları bulunan deniz kaplumbağaları carettaların korunması için verdiği mücadele nedeniyle 'Caretta carettaların annesi' olarak tanınan ve 23 Nisan'da 100 yaşında ölen İngiliz çevreci June Haimoff anısına...

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Dalyan beldesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda üreme sahaları bulunan deniz kaplumbağaları carettaların korunması için verdiği mücadele nedeniyle 'Caretta carettaların annesi' olarak tanınan ve 23 Nisan'da 100 yaşında ölen İngiliz çevreci June Haimoff anısına yapılan 'Kaptan June Anıtı' tanıtıldı. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, anıt için geniş kapsamlı bir açılış töreni düzenleneceğini ifade etti.

Teknesiyle 1975 yılının temmuz ayında geldiği Dalyan'a hayran kalıp, 1984 yılında yerleşerek beldenin tanıtımı, caretta carettaların korunmasına yönelik çalışmalar yapan ve 23 Nisan'da ölen June Haimoff'un anısına yapılan çevre anıtı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında basın mensuplarına tanıtıldı. Dalyan Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Kaunos Çay Bahçesi'ne konulmak üzere yapımı tamamlanan 'Kaptan June Anıtı'nın tanıtımına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürü Ömür Özdil, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, heykeltıraş İnayet Türkoğlu ve Kaptan June Vakfı yetkilileri katıldı. Törende bir konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürü Ömür Özdil, "23 Nisan'da hayatını kaybeden Kaptan June için buradayız. Bu hafta çevre haftası ve 81 ilde eş zamanlı olarak etkinlikler düzenleniyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir çok etkinliğimizin yanı sıra Kaptan June anısına buradayız. Bakanlık olarak vefatı sonrası hemen harekete geçtik. Ortaca Belediyesi'nin katkılarıyla Kaptan June anısına yapılan anıtı ile ilgili çok kıymetli heykeltıraşımız İnayet Türkoğlu ile beraber çalıştık" dedi.

'GENİŞ KAPSAMLI BİR TÖREN İLE AÇIŞI YAPILACAK'İnşaatı süren Kaunos Çay Bahçesi'ne konulacak olan anıtın yeri belirlendikten sonra açılış için geniş kapsamlı bir tören düzenleneceğini belirten Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ise "Kaptan June, Dalyan'ın  Dalyan olmasına büyük katkısı olan bir İngiliz. Dalyan gibi Türk topraklarındaki bir yeri korumak istemesi bizim için çok güzel bir şey. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da Kaptan June'u ölümsüzleştirmek için böyle bir anıt yapması takdire şayan bir durum. Ben Sayın Bakanımıza Ortaca halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Anıtın 30 ile 50 yıl dayanabilen bir malzemeden yapıldığını belirten heykeltıraş İnayet Türkoğlu da "Kalıcı olması yönünden daha sonra bakanlık tarafından bronz malzemeden yapılması düşünülüyor. 'Kaptan June' için de yakışacağını düşünüyorum. Bu anıt, bronz malzeme ile birlikte daha da ölümsüz hale gelecek" diye konuştu.

'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı
'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı
'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı
'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı
'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı
'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı
'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı
'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı
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Kaynak: DHA

23 Nisan, Dalyan, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı - Son Dakika

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