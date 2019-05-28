Son Dakika Haberleri: Carettaların üreme alanındaki konsere Haluk Levent tepkisi
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Carettaların üreme alanındaki konsere Haluk Levent tepkisi

2 saat önce

MERSİN'de, Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan sahil bölgesinde yapılacak PopFest 2019'a, Haluk Levent tepki gösterdi.

Carettaların üreme alanındaki konsere Haluk Levent tepkisi, System.String[]
MERSİN'de, Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan sahil bölgesinde yapılacak PopFest 2019'a, Haluk Levent tepki gösterdi.
5-7 Haziran tarihleri arasında Mezitli ilçesindeki 100'üncü Yıl(Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek olan Mersin PopFest 2019'da Aleyna Tilki, Simge, Hande Yener, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettan Can gibi birçok ünlü popçu sahne alacak. Ancak bölgenin Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olması nedeni ile organizasyona tepkiler dinmiyor.
CHP Milletvekili Alpay Antmen tarafından TBMM gündemine de taşınan organizasyona rock müzik sanatçısı Haluk Levent de sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Levent'in, 'Caretta Carettalar için o bölgede yıllarca yürüyüş yaptık. Mersin İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Soda fabrikasına arıtma tesisi kurdurduk. Şimdi bu festival yapılmasın demiyorum ama bir yol bulunsun, o alanlar tahrip edilmesin' şeklindeki paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Ünlü rockçı, sahne alacak sanatçıların da konuya duyarsız kalmamasını istedi.

 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:13 Kaynak: DHA
Mersin, Haluk Levent, Güncel
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