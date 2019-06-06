Carettaya taşla vurup, üzerine bindiler (2)
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ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARAntalya'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil beldesi Olimpos'ta, iddiaya göre caretta carettaların yuvalama alanında ateş yakıp alkol alan, kendilerini uyaran gönüllülere hakaret ve tehditler savuran, yuva yapmak için sahile çıkan bir carettaya taşla vuran ve...
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil beldesi Olimpos'ta, iddiaya göre caretta carettaların yuvalama alanında ateş yakıp alkol alan, kendilerini uyaran gönüllülere hakaret ve tehditler savuran, yuva yapmak için sahile çıkan bir carettaya taşla vuran ve üzerine binip eziyet eden A.K, M.U, M.Ü. ve R.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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