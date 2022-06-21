Cargill, Çin'in Zhejiang Eyaletinde Şurup Üretim Üssü Kuracak - Son Dakika
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Cargill, Çin'in Zhejiang Eyaletinde Şurup Üretim Üssü Kuracak

21.06.2022 11:54
Cargill, Çin'in Zhejiang Eyaletinde Şurup Üretim Üssü Kuracak

SHANGHAİ, 21 Haziran (Xinhua) -- ABD merkezli tarım ve gıda şirketi Cargill, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Zhejiang eyaletinin Pinghu şehrinde bir aroma şurubu üretim üssü kurmak için yaklaşık 30 milyon ABD doları tutarında yatırım yapacağını açıkladı.

SHANGHAİ, 21 Haziran (Xinhua) -- ABD merkezli tarım ve gıda şirketi Cargill, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Zhejiang eyaletinin Pinghu şehrinde bir aroma şurubu üretim üssü kurmak için yaklaşık 30 milyon ABD doları tutarında yatırım yapacağını açıkladı. Üssün inşaatına Pazartesi günü başlanırken üretimin 2023'ün bahar aylarında başlaması bekleniyor. Cargill China Başkanı Liu Jun, Cargill'in üssü inşa etmesinin nedeninin, Çin pazarına duyduğu tam güven olduğunu söyledi. Liu, "Çin, gelecekte dünyadaki en çekici gıda bileşeni pazarı haline gelecek" diye konuştu. Üste bir aroma şurubu üretim hattı ve bir yemek servisi araştırma ve geliştirme merkezi yer alıyor. Üretime geçildikten sonra, esas olarak özelleştirilmiş küçük paketli aroma şurubu ürünleri üretilecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Cargill, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cargill, Çin'in Zhejiang Eyaletinde Şurup Üretim Üssü Kuracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cargill, Çin'in Zhejiang Eyaletinde Şurup Üretim Üssü Kuracak - Son Dakika
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