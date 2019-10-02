Cargill'in biyoetanol tesisine verilen “ÇED Gereksizdir” kararına iptal
1 saat önce
Bursa Orhangazi'deki Cargill mısır işleme fabrikasına ilave yapılacak biyoetanol tesisi projesi için idare tarafından verilen "ÇED gereksizdir" kararı, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Bursa Orhangazi'deki Cargill mısır işleme fabrikasına ilave yapılacak biyoetanol tesisi projesi için idare tarafından verilen "ÇED gereksizdir" kararı, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:36
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