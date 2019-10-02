Son Dakika Haberleri: Cargill'in biyoetanol tesisine verilen “ÇED Gereksizdir” kararına iptal
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Cargill'in biyoetanol tesisine verilen “ÇED Gereksizdir” kararına iptal

1 saat önce

Bursa Orhangazi'deki Cargill mısır işleme fabrikasına ilave yapılacak biyoetanol tesisi projesi için idare tarafından verilen "ÇED gereksizdir" kararı, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Cargill'in biyoetanol tesisine verilen “ÇED Gereksizdir” kararına iptal, System.String[]

Bursa Orhangazi'deki Cargill mısır işleme fabrikasına ilave yapılacak biyoetanol tesisi projesi için idare tarafından verilen "ÇED gereksizdir" kararı, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Orhangazi, Cargill, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:36 
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