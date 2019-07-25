Son Dakika Haberleri: Cargill’in ÇED’siz ek tesisine yürütmeyi durdurma
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Cargill’in ÇED’siz ek tesisine yürütmeyi durdurma

1 saat önce

Bursa 3. İdare Mahkemesi, Amerikan Cargill firmasının Orhangazi'deki fabrikasında biyoetanol üretmek üzere kuracağı ek tesis için "ÇED gerekli değildir" kararı veren Bursa Valiliği işleminin yürütmesini durdurdu.

Cargill’in ÇED’siz ek tesisine yürütmeyi durdurma, System.String[]
Bursa 3. İdare Mahkemesi, Amerikan Cargill firmasının Orhangazi'deki fabrikasında biyoetanol üretmek üzere kuracağı ek tesis için "ÇED gerekli değildir" kararı veren Bursa Valiliği işleminin yürütmesini durdurdu.
Çevresel Etki Değerlendirme, Orhangazi, Cargill, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:27 
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