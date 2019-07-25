Cargill’in ÇED’siz ek tesisine yürütmeyi durdurma
2 saat önce
Bursa 3. İdare Mahkemesi, Amerikan Cargill firmasının Orhangazi'deki fabrikasında biyoetanol üretmek üzere kuracağı ek tesis için "ÇED gerekli değildir" kararı veren Bursa Valiliği işleminin yürütmesini durdurdu.
Bursa
3. İdare Mahkemesi, Amerikan Cargill
firmasının Orhangazi
'deki fabrikasında biyoetanol üretmek üzere kuracağı ek tesis için "ÇED gerekli değildir" kararı veren Bursa Valiliği
işleminin yürütmesini durdurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
Gençlerin hız tutkusu faciayla bitti! Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı Suriyeli anne ve kızını domuz bağı ile öldüren canilere 2'şer kez müebbet hapis istendi Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı