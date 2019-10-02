Çarho Deresi'nin ıslahı bitme aşamasında

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çarho Deresi Makineli Toplu Çalışma Islahı Taşkın Koruma Projesi'nin yüzde 80'nin tamamlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ tarafından vatandaşın en hızlı şekilde memba kalitesinde içme ve kullanma suyuna ulaşması için, içme suyu tesisleri, içme suyu havzalarını korumak ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakmak adına evsel atık su arıtma tesislerinin inşa edildiği belirtildi.

Tarımsal sulamanın en etkin ve verimli şekilde yaygınlaştırılması için sulama yatırımlarının gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca direkt ya da dolaylı gerçekleştirilen HES'ler ile 2003 yılında 26 milyar kilovat saat olan hidroelektrik enerji üretim kapasitesini 2019 yılı haziran ayı itibariyle 99 milyar kilovat saate yükseltilmiş, böylelikle kaynaklar içinde HES'ler birinci sırayı almış ve son 16 yılda bin 856 taşkın koruma tesisini tamamlayarak arazilerimizin ve yerleşim alanlarımızın taşkınlardan en az zararla etkilenmesini sağlamıştır."

DSİ'nin Bitlis'te yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşa içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Bitlis ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı vurgulandı.

Ahlat ilçesindeki Çarho Deresi Makineli Toplu Çalışma Islahı Taşkın Koruma Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Ahlat ilçesindeki Çarho Deresi'nin (1,062 kilometre) ıslahı ve taşkın koruması kapsamında, bin 195 metre servis yolu, 3 bin 152 metreküp sedde ve taş tahkimatı, 45 bin metreküp yükleme yapılarak 1,062 kilometrelik dere boyunca yaklaşık 35 hektar tarım arazisinin ıslahı ve taşkından korunması planlanmaktadır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Çarho Deresi'nde 15 Temmuz'da çalışma başlatıldığını belirterek, "Şu an itibariyle işin yüzde 80'i tamamlanmıştır. Projenin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Bununla 1071 Malazgirt Zaferi Anma Tören Alanı'nda kalan 600 metrelik kısımda dere tanzimi ve taş tahkimatı yapılarak tören organizasyonunu gerçekleştiren firmaya peyzaj düzenlenmesi için teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.