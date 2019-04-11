Cari açık 718 milyon dolar oldu
1 saat önce
Cari işlemler açığı Şubat ayında 718 milyon dolar oldu.
Cari işlemler açığı Şubat ayında 718 milyon dolar oldu. Ekonomistler, şubat ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyorlardı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:14
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