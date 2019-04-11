Son Dakika Haberleri: Cari açık 718 milyon dolar oldu

Cari açık 718 milyon dolar oldu

1 saat önce

Cari işlemler açığı Şubat ayında 718 milyon dolar oldu.

Cari açık 718 milyon dolar oldu, System.String[]
Cari işlemler açığı Şubat ayında 718 milyon dolar oldu. Ekonomistler, şubat ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyorlardı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:14 
Ekonomi
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