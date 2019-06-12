Son Dakika Haberleri: Cari açık beklentisi 1.5 milyar dolar
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Cari açık beklentisi 1.5 milyar dolar

3 saat önce

Reuters'ın 14 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Nisan ayı cari açık beklentileri 869 milyon dolar ile 1.85 milyar dolar bandında yer alıyor.

Cari açık beklentisi 1.5 milyar dolar, System.String[]
Reuters'ın 14 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Nisan ayı cari açık beklentileri 869 milyon dolar ile 1.85 milyar dolar bandında yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:33 
Reuters, Ekonomi
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