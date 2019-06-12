Cari açık beklentisi 1.5 milyar dolar
3 saat önce
Reuters'ın 14 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Nisan ayı cari açık beklentileri 869 milyon dolar ile 1.85 milyar dolar bandında yer alıyor.
Reuters
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:33
'ın 14 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Nisan ayı cari açık beklentileri 869 milyon dolar ile 1.85 milyar dolar bandında yer alıyor.
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