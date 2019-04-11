Son Dakika Haberleri: Cari Açık, Büyüyemediğimiz İçin Azalıyor"

Cari Açık, Büyüyemediğimiz İçin Azalıyor"

13 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Dün üretemediğimiz malları bugün ürettik, dışarıdan almadık diye cari açık azalmıyor.

Cari Açık, Büyüyemediğimiz İçin Azalıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Dün üretemediğimiz malları bugün ürettik, dışarıdan almadık diye cari açık azalmıyor. Açık, ülkede ekonomi durduğu için, büyüyemediğimiz için azalıyor." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan Şubat 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Buna göre cari açığın geçen yıla göre 3,7 milyar dolar azaldığına işaret eden Erdoğdu, iktidar ve ekonomi yönetiminin bu durumu halka iyi bir şey gibi pazarlamaya çalıştığını belirtti.

"Dün üretemediğimiz malları bugün ürettik, dışarıdan almadık diye cari açık azalmıyor. Açık, ülkede ekonomi durduğu için, büyüyemediğimiz için azalıyor." görüşünü savunan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Şubat ayında 718 milyon dolar cari açık verilmiş, buna karşılık 2,6 milyar dolar yabancı sermaye girişi ve 1,4 milyar dolar kayıt dışı para girişi gerçekleşmiş. Cari açığın finansmanına ek olarak 2,8 milyar dolarlık rezerv birikimi sağlanmış. Yıllıklandırılmış finans hesabına göre yabancı değil, kayıt dışı sermaye geliyor. Yabancı sermaye hareketlerinin büyüklüğü bir yıl öncesi ile kıyaslandığında yüzde 80 oranında azaldı. Buna karşılık kayıt dışı sermaye girişi artmaya devam etti. Aralık ayından itibaren kayıt dışı sermaye girişinin yıllık miktarı yabancı sermaye girişini aşmış durumda. Sıcak para hareketleri ise 2018 Eylül ayından itibaren çıkış yönünde. Dördüncü çeyreğe ait dolar ile hesaplanan GSYH büyüklüğü ile bu çeyrekteki sıcak para çıkışını oranladığımızda ekonominin milli gelirin yüzde 2'si oranında bir şok ile karşı karşıya kaldığı ortada. Kısacası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'en kötüsü geride kaldı' söylemlerini ciddiye almak mümkün değil, en kötüsünü daha görmedik."
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:47 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! İşte Güncel Rakamlar Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:00:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cari Açık, Büyüyemediğimiz İçin Azalıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]