Cari açık Ocak-Haziran döneminde yıllık yüzde 35,9 azaldı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1 milyar 947 milyon dolar azalarak 1 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari açık Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 35,9 azalarak 13 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Haziran ayı ödemeler dengesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1 milyar 947 milyon dolar azalarak 1 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, bir önceki yılın Haziran ayında 346 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 1 milyar 511 milyon dolar net fazla vermesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 462 milyon dolar azalarak 1 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Dönemsel olarak azaldı

Cari açık Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 35,9 azalarak 13 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari denge geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran döneminde 21 milyar 226 milyon dolar açık vermişti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Haziran ayında 40 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 1 milyar 995 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.026 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 418 milyon dolar artarak 1 milyar 21 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 46 milyon dolar azalarak 18 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 796 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 2 milyar 823 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 28 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 237 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 620 milyon dolar, 1 milyar 500 milyon dolar ve 790 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 253 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 214 milyon dolar artış ve Türk Lirası cinsinden 339 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 125 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 400 milyon dolar ve 393 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 84 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 8 milyar 840 milyon dolar net artış gözlendi. - İSTANBUL