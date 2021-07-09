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Cari açık Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 43 azaldı - Son Dakika

Cari açık Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 43 azaldı

09.07.2021 10:35
Cari açık Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 43 azaldı, System.String[]

Cari işlemler hesabında mayıs ayında 3 milyar 81 milyon dolar açık gerçekleşti.

Cari işlemler hesabında mayıs ayında 3 milyar 81 milyon dolar açık gerçekleşti. Cari denge Ocak-Mayıs döneminde 12 milyar 695 milyon dolar açık verdi. 5 aylık cari açık geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 43 azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Mayıs ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 919 milyon dolar azalarak 3 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, bir önceki yılın Mayıs ayında 170 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 939 milyon dolar net fazla vermesi ve 38 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi kaleminin 151 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

Cari denge Ocak-Mayıs döneminde 12 milyar 695 milyon dolar açık verdi. 5 aylık cari açık geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 43 azaldı. 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 18 milyar 152 milyon dolar cari açık verilmişti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar artarak 2 milyar 869 milyon dolara yükseldi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Mayıs ayında 2 milyar 83 milyon dolar açık vermişken, bu ay 774 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 665 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 254 milyon dolar artarak 1 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 304 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 836 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 99 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 349 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 718 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 796 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 837 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 840 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 93 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 933 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 674 milyon dolar ve 19 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 3 milyar 574 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 281 milyon dolar net artış gözlendi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cari açık Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 43 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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