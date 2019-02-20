Cari Açık Sorunu İçin Birlikte Hareket Edilmeli"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, cari açık sorununun çözülmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Yabancıyı tercih ettiğimiz zaman ülkenin kaynaklarını başka ülkelere transfer etmiş oluyoruz ama ülkemizden aldığımızda paramız ekonomimizin içinde kalıyor.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, cari açık sorununun çözülmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Yabancıyı tercih ettiğimiz zaman ülkenin kaynaklarını başka ülkelere transfer etmiş oluyoruz ama ülkemizden aldığımızda paramız ekonomimizin içinde kalıyor." dedi.



Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyeleriyle kent içi raylı sistem işletmecileri arasında "Yerlileştirme İş Birliği" etkinliği düzenlendi.



Özdebir, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'ndaki programda, üretmeyen ülkelerin başka ülkelere bağımlı kalacaklarını ifade etti.



Yerli üretimin cari açığın düşürülmesi açısından önemine işaret eden Özdebir, "Ülkemizin cari açık sorununun çözülmesi için el birliğiyle hareket edilmesi lazım. Yabancıyı tercih ettiğimiz zaman ülkenin kaynaklarını başka ülkelere transfer etmiş oluyoruz ama ülkemizden aldığımızda paramız ekonomimizin içinde kalıyor." diye konuştu.



Özdebir, özellikle raylı sistem araçlarına yönelik alımlarda yabancı markaların tercih edildiğini dile getirerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının rolünün karar süreçlerinin hızlanması açısından önemli olduğunu söyledi.



"İthal araçlar 15 milyar avroya mal oluyor"



ARUS Küme Koordinatörü İlhami Pektaş da 1980-2012 döneminde 7 milyar avroluk araç alımı yapıldığını belirterek, "Bu araçların içinde 12 farklı marka var. Bunlar yedek parçası, işçiliği, lojistik hizmetleriyle 15 milyar avroya mal oluyor. Eğer yerlisini yapsaydık bu paralar yarı yarıya düşecekti." dedi.



Tüm Raylı Sistem İşleticileri Birliği Başkanı Feyzullah Gündoğdu da kent içi raylı sistemler sektörünün sorunlarına ilişkin 10 ilde çalışma yapılmasının planlandığını bildirdi.



Kent içi raylı sistem işletmelerinin gereksinim duyduğu araç, gereç, yedek parça ve onarım ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanması, yerli üreticilerle iş birliklerinin artırılması ve bakım hizmetlerinin yurt içi imkanlarla karşılanması gibi konuların ele alındığı etkinlik kapsamında, firma yetkilileriyle kent içi raylı sistem işletmelerinin teknik temsilcileri arasında toplantılar yapıldı.

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