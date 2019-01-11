Son Dakika Haberleri: Cari açıktaki düşüş ne kadar sürecek?

Cari açıktaki düşüş ne kadar sürecek?

2 saat önce

Uzmanlar, yavaşlayan ekonomik aktivite ve düşük seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle cari açıkta düşüşün devam etmesini bekliyor ancak 1 milyar dolara ulaşan dış borç faiz ödemelerinin negatif etkisine de dikkati çekiyorlar.

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Uzmanlar, yavaşlayan ekonomik aktivite ve düşük seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle cari açıkta düşüşün devam etmesini bekliyor ancak 1 milyar dolara ulaşan dış borç faiz ödemelerinin negatif etkisine de dikkati çekiyorlar.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:45 

Ekonomi
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