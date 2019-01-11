Cari açıktaki düşüş ne kadar sürecek?
2 saat önce
Uzmanlar, yavaşlayan ekonomik aktivite ve düşük seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle cari açıkta düşüşün devam etmesini bekliyor ancak 1 milyar dolara ulaşan dış borç faiz ödemelerinin negatif etkisine de dikkati çekiyorlar.
Uzmanlar, yavaşlayan ekonomik aktivite ve düşük seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle cari açıkta düşüşün devam etmesini bekliyor ancak 1 milyar dolara ulaşan dış borç faiz ödemelerinin negatif etkisine de dikkati çekiyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:45
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